Любопитно

Императорски блясък: Гривна със сапфир на династията Романови беше продадена за близо $5 млн.

Уникално бижу на Cartier, украсено със 197,80-каратов сапфир от бившите съкровища на руската императорска фамилия, разби предварителните прогнози и достигна цена от 4,9 милиона долара на търг в Женева

14 ноември 2026, 06:49
Императорски блясък: Гривна със сапфир на династията Романови беше продадена за близо $5 млн.
Източник: iStock

Г ривна, съдържаща огромен сапфир, който някога е бил част от императорските скъпоценности на руската корона, беше продадена за близо 5 милиона долара, надминавайки многократно предварителните оценки на експертите, съобщи CNN.

Скъпоценният камък с форма на възглавничка и внушителните 197,80 карата е вграден в геометрична диамантена гривна на прочутата бижутерийна къща Cartier. Бижуто беше предложено на търг от аукционната къща Sotheby's в Женева, Швейцария, в сряда. Крайната цена от 4,1 милиона швейцарски франка (4,9 милиона долара) буквално разби предварителната прогноза, която варираше между 850 000 и 1,7 милиона франка.

„Този изключителен исторически сапфир произхожда от легендарната колекция на семейство Романови. Прочутата съкровищница на руските царе е може би най-пищната и ценна кралска колекция, събирана някога“, посочват от аукционната къща.

От царския двор до витрините на Cartier

Династията Романови е последната руска монархия, чието управление приключва през 1917 г. с абдикацията на цар Николай II в началото на Руската революция. Година по-късно императорското семейство е екзекутирано от болшевиките.

Не е известно кога точно Романови се сдобиват със сапфира, но историческите данни показват, че през 1883 г. той е красял пищната рокля на императрица Мария Фьодоровна (майката на Николай II) по време на бляскав бал.

След революцията съветската власт разпродава императорската колекция през 20-те години на миналия век. През 1927 г. сапфирът е купен от известната светска дама и оперна певица Гана Валска. Тогава камъкът е бил монтиран върху огърлица, а през 1971 г., след смъртта на Валска, отново сменя собственика си. Едва през 2015 г. Cartier вгражда историческия камък в настоящата диамантена гривна в стил ар деко, която има и сменяема централна част от планински кристал.

Императорските бижута на Романови традиционно предизвикват огромен интерес сред колекционерите. През 2021 г. брошка и обеци със сапфири и диаманти от същата колекция бяха продадени на търг в Женева за близо 884 000 долара – почти двойно над първоначалната оценка.

Източник: CNN    
сапфир династия Романови Cartier търг Sothebys императорски скъпоценности руска корона бижута гривна Мария Фьодоровна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Трикове за Waze, които всеки шофьор трябва да знае

Трикове за Waze, които всеки шофьор трябва да знае

carmarket.bg
Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят
Ексклузивно

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Преди 7 часа
Мицкоски: България да не коментира човешките права
Ексклузивно

Мицкоски: България да не коментира човешките права

Преди 10 часа
Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие
Ексклузивно

Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие

Преди 9 часа
КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги
Ексклузивно

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самолет Ф-15Ц Ийгъл излита от базата Лейкънхийт

САЩ реагираха на подозрителна активност на дрон в базата „Лейкънхийт“

Свят Преди 48 минути

Американските военновъздушни сили работят съвместно с британските си колеги по случая. Лондон засега не е коментирал инцидента

НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

Любопитно Преди 1 час

Космическата агенция сключи договори за милиарди с частни компании като SpaceX и Blue Origin. Сред новите технологии са ядрен луноход, космически влекачи и комуникационни кули

Снимката е илюстративна

Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица

България Преди 1 час

След рекордната ноемврийска жега от близо 28 градуса и опасните ураганни пориви на фьона в петък, времето у нас рязко сменя курса си, като през следващите дни ни очакват резки обрати, мъгли, гръмотевични валежи и нови температурни пикове

Русия отрече за участие на европейците в преговорите за Украйна

Русия отрече за участие на европейците в преговорите за Украйна

Свят Преди 10 часа

Мария Захаров: Този въпрос не е бил обсъждан

Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

България Преди 10 часа

Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателн

Милен Иванов: Не може на всяка мъгла полицай

Милен Иванов: Не може на всяка мъгла полицай

България Преди 11 часа

Експертът по национална сигурност: Подготовката на полицейските органи никога не е била адекватна на времето

Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

България Преди 12 часа

В болницата в Разлог е оказана незабавна медицинска намеса

Смяна в ръководството на Kaufland България

Смяна в ръководството на Kaufland България

България Преди 12 часа

Петя Владимирова поема поста председател на Управителния съвет

Турски съд освободи адвоката на Екрем Имамоглу

Турски съд освободи адвоката на Екрем Имамоглу

Свят Преди 13 часа

Турската прокуратура иска до 2352 години затвор за отстранения кмет на Истанбул

Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

България Преди 13 часа

Движението е силно затруднено

Мъж с питон заплашва в офис във Велико Търново

Мъж с питон заплашва в офис във Велико Търново

България Преди 14 часа

Той заплашил, че ще хвърли змията върху един от служителите

„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

Любопитно Преди 14 часа

Черната комедия на Иван Ничев и Тодор Чапкънов пристига с гала премиера на 1 декември

Ученик на 15 години беше арестуван с дрога, след като го изведоха от клас

Ученик на 15 години беше арестуван с дрога, след като го изведоха от клас

България Преди 14 часа

У него е намерено също малко количество наркотично вещество и електронна везна

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

България Преди 14 часа

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджи

КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

Парите ни Преди 14 часа

Друго дете също е пострадало на същата площадка, а установена още през февруари повреда не е била отстранена

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Парите ни Преди 14 часа

Корупцията, слабите институции и липсата на взаимна подкрепа ограничават шансовете за развитие

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 ноември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 14 ноември, събота

Edna.bg

Студен фронт рязко сваля температурите през уикенда

Nova.bg

Един загинал след удар между камион и два буса на път Е-79 край Монтана

Nova.bg