Императорски блясък: Гривна със сапфир на династията Романови беше продадена за близо $5 млн.

Г ривна, съдържаща огромен сапфир, който някога е бил част от императорските скъпоценности на руската корона, беше продадена за близо 5 милиона долара, надминавайки многократно предварителните оценки на експертите, съобщи CNN.

Скъпоценният камък с форма на възглавничка и внушителните 197,80 карата е вграден в геометрична диамантена гривна на прочутата бижутерийна къща Cartier. Бижуто беше предложено на търг от аукционната къща Sotheby's в Женева, Швейцария, в сряда. Крайната цена от 4,1 милиона швейцарски франка (4,9 милиона долара) буквално разби предварителната прогноза, която варираше между 850 000 и 1,7 милиона франка.

„Този изключителен исторически сапфир произхожда от легендарната колекция на семейство Романови. Прочутата съкровищница на руските царе е може би най-пищната и ценна кралска колекция, събирана някога“, посочват от аукционната къща.

Bolsjewieken verkochten hem stiekem, Cartier maakte er armband van: nu gaat Romanov-saffier voor 2 miljoen dollar onder de hamer https://t.co/NqPo7oQTDa — VRT NWS (@vrtnws) November 11, 2026

От царския двор до витрините на Cartier

Династията Романови е последната руска монархия, чието управление приключва през 1917 г. с абдикацията на цар Николай II в началото на Руската революция. Година по-късно императорското семейство е екзекутирано от болшевиките.

This Romanov sapphire bracelet sold for $4.9 million at a Geneva auction https://t.co/6DtyRqf2we — CTV News (@CTVNews) November 12, 2026

Не е известно кога точно Романови се сдобиват със сапфира, но историческите данни показват, че през 1883 г. той е красял пищната рокля на императрица Мария Фьодоровна (майката на Николай II) по време на бляскав бал.

След революцията съветската власт разпродава императорската колекция през 20-те години на миналия век. През 1927 г. сапфирът е купен от известната светска дама и оперна певица Гана Валска. Тогава камъкът е бил монтиран върху огърлица, а през 1971 г., след смъртта на Валска, отново сменя собственика си. Едва през 2015 г. Cartier вгражда историческия камък в настоящата диамантена гривна в стил ар деко, която има и сменяема централна част от планински кристал.

In Genève gaat vandaag een bijzondere, blauwe saffier van de Russische tsarenfamilie Romanov onder de hamer bij het veilinghuis Sotheby's Het juweel zou naar schatting 2 miljoen dollar (ongeveer 1,8 miljoen euro) opbrengen https://t.co/2ozCkTSdYO https://t.co/k99pLtckFn — Manneke Pis (@kaliber47) November 11, 2026

Императорските бижута на Романови традиционно предизвикват огромен интерес сред колекционерите. През 2021 г. брошка и обеци със сапфири и диаманти от същата колекция бяха продадени на търг в Женева за близо 884 000 долара – почти двойно над първоначалната оценка.