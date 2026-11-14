България

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

След рекордната ноемврийска жега и бурния фьон, събота донесе дъжд, гръмотевици и предупреждения за опасни валежи в Бургас и Ямбол

14 ноември 2026, 07:17
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П рез денонощието атмосферното налягане се повиши и остава по-високо от средното за месеца. Облачността над страната е значителна, като в сутрешните часове в равнините се задържаха мъгли.

Студеният фронт донесе валежи от дъжд на много места в страната. В Централна и Източна България валежите са придружени с гръмотевична дейност, а в югоизточните райони явленията са особено интензивни. Заради значителните количества валежи НИМХ обяви жълт код за опасно време в областите Бургас и Ямбол.

Вятърът е умерен - в по-голямата част от страната е от северозапад, а в Източна България - от север-североизток. С него нахлува студен въздух, който свали термометрите с близо 15 градуса спрямо вчерашните рекордни стойности:

Към 14:00 ч. температурите варират от 8°-10° на много места в Северна България до 16°-18° в най-южните райони. В София термометрите показват около 9°.

Още преди обяд от северозапад валежите започнаха да спират, а облачността постепенно се разкъсва и намалява.

Източник: НИМХ

В планините:

Облачността е значителна, с валежи от дъжд, които над 1700 метра преминават в сняг. Духа умерен до силен северозападен вятър, а температурите съществено се понижиха. Максималната на височина 1200 метра е около 7°, а на 2000 метра - около 3°.

По Черноморието:

Времето е облачно с валежи от дъжд, като по южното крайбрежие те са значителни по количество и са придружени с гръмотевици. Духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури са от 12°-13° по северното крайбрежие до 17°-19° по южното. Температурата на морската вода е 15°–16°, а вълнението на морето е 2-3 бала.

Слънце в София: Изгрява в 07:17 ч., залязва в 17:05 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 48 мин.

Луна: Изгрява в 11:58 ч., залязва в 20:53 ч. (Фаза: три дни преди първа четвърт).

Какво време ни очаква до края на уикенда и през новата седмица?

Динамиката в атмосферата ще продължи и в следващите дни (15-20 ноември), сочат данните от седмичната прогноза, изготвена от синоптика на НИМХ Красимир Стоев:

В неделя (15 ноември): Денят ще започне с мъгли в низините, а при ясно и тихо време сутрешните температури на места ще паднат до нулата и ще се образува слана. Вятърът ще отслабне и до края на деня ще се ориентира от югоизток, давайки старт на ново затопляне. Ще преобладава облачно време, на отделни места все още със слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°.

Понеделник и вторник (16–17 ноември): В началото на седмицата ще преобладава облачно, а в равнините - мъгливо време. В понеделник вероятността за валежи е малка, с повече разкъсвания на облачността и повишение на дневните температури с 2-4 градуса. Във вторник вятърът ще се ориентира от югозапад, ще се усили и ще донесе нова порция топъл въздух, но в Северозападна България ще започнат валежи от дъжд.

Сряда (18 ноември): Ще остане ветровито и необичайно топло за средата на ноември, като максималните температури на места отново могат да достигнат до около 20 градуса. След временно спиране, по-късно през деня валежите отново ще се активизират, а в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад.

Четвъртък (19 ноември): Предстои нов обрат - през страната ще премине поредният студен атмосферен фронт със северозападен вятър и нахлуване на нов студен въздух. Очакват се валежи от дъжд на много места, в отделни райони - значителни и придружени с гръмотевици.

Петък (20 ноември): Вятърът ще отслабне и отново ще се ориентира от юг-югозапад. На места в Западна България ще превали слаб дъжд, а дневните температури слабо ще се повишат.

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