Свят

Мицкоски: България да не коментира човешките права

Мицкоски: Това е всичко друго, но не и добросъседски отношения

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 21:23
Мицкоски: България да не коментира човешките права
Източник: EPA/БГНЕС

„Държава, която избягва да изпълни няколко десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, има най-малко основания да коментира човешките права. Това са провокации, които чуваме непрекъснато. Това е всичко друго, но не и добросъседски отношения“, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски относно заявката на българския премиер Румен Радев, че ще обсъди с генералния секретар на Съвета на Европа отношението към българите в Северна Македония, предаде БГНЕС.

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„Няма съдебно решение срещу нашата държава, което да установява, че ние като правителство нарушаваме или по някакъв начин накърняваме човешките права на гражданите. Затова трябва да подхождаме много внимателно и да не се поддаваме. Точно това искат те: да отговорим със същия речник, да се създадат търкания и с това те да злоупотребяват на международната сцена, виждайки, че губят позиции там. Трябва да им отговорим с разум, с аргументи, с ясна стратегия и така работи нашето правителство“, каза Мицкоски.

Припомняме, че на 12 ноември Радев съобщи, че на срещата с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе ще постави въпроса за българите в Северна Македония.

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„Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме с него всеки път, а именно, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници в тази страна. Напротив, проблемите се задълбочават“, подчерта българският премиер.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Християн Мицкоски Румен Радев Северна Македония
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