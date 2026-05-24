Иран свали израелски разузнавателен дрон над Хормозган

Според ирански медии безпилотният апарат „Орбитър“ е бил унищожен на фона на преговорите със САЩ

24 май 2026, 15:33
Източник: iStock

И ранската армия е свалила израелски разузнавателен дрон над иранската провинция Хормозган, предадоха иранската агенция Мехр и Ройтерс.

Операцията е била извършена в момент, в който се казва, че има напредък към постигане на сделка между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта.

Сваленият дрон е бил „Орбитър“, който е израелско производство.

  • Какво представлява дрон „Орбитър“?

Дронът „Орбитър“ е семейство тактически безпилотни летателни апарати (БЛА), разработени и произвеждани от израелската компания Aeronautics Defense Systems. Тези системи са проектирани за разузнаване, наблюдение, придобиване на цели и събиране на информация (ISTAR) на тактическо ниво. Характеризират се с относително малки размери, възможност за преносимост от един човек или малък екип и лекота на разгръщане, което ги прави подходящи за широк спектър от военни и охранителни операции.

Семейството „Орбитър“ се отличава със своята модулна конструкция и способност да носи различни видове полезен товар, включително електро-оптични (EO) и инфрачервени (IR) камери за дневни и нощни операции, както и лазерни целеуказатели. Захранвани от електрически двигатели, дроновете „Орбитър“ работят изключително тихо, което ги прави трудни за откриване. Изстрелването обикновено се извършва с катапулт или ръчно, докато приземяването е автоматизирано с парашут и въздушна възглавница, което осигурява безопасна и многократна употреба. Навигацията се осъществява чрез комбинация от GPS и инерционни системи, осигурявайки висока точност и надеждност на полета.

Различните варианти на „Орбитър“ са еволюирали през годините, за да отговорят на нарастващите оперативни изисквания и технологични предизвикателства:

  1. „Орбитър“ 1: Първият модел, мини-БЛА, предназначен за близко разузнаване с ограничена продължителност на полета и обхват, идеален за операции на ниво рота или батальон.
  2. „Орбитър“ 2: Подобрена версия с по-голяма издръжливост (до 4 часа) и оперативен обхват, способна да носи по-усъвършенствани сензори и предлагаща по-висока гъвкавост на мисиите.
  3. „Орбитър“ 3: Среден клас тактически БЛА, предлагащ значително увеличена товароносимост, по-дълъг обхват (до 100 км) и продължителност на полета (до 7 часа). Той може да изпълнява по-сложни мисии, включително маркиране на цели и прецизно наблюдение на големи площи.
  4. „Орбитър“ 4: Най-новият и най-голям член на семейството, способен да носи множество сензори едновременно и да извършва многоцелеви мисии с висока издръжливост и обхват. Той предлага подобрени комуникационни възможности, по-голяма автономия и възможност за работа в по-сложни условия.

Хормозган е една от 31-те провинции на Иран, разположена в южната част на страната, по протежение на северното крайбрежие на Персийския залив и стратегическия Ормузки проток. Столица на провинцията е град Бандар Абас, който е основно пристанище и военноморска база. Провинцията граничи с провинциите Керман на север, Фарс на запад и Систан и Белуджистан на изток.Географски Хормозган е изключително разнообразна. Тя включва обширни крайбрежни равнини, част от Загроските планини, и множество острови в Персийския залив, сред които Кешм (най-големият ирански остров), Киш, Хормоз, Ларак и Хенгам. Климатът по крайбрежието е предимно горещ и влажен, със сухи и горещи лета, и меки зими. Във вътрешността на провинцията климатът става по-сух и пустинен. Регионът е богат на природни красоти, включително уникални геоложки образувания, мангрови гори, коралови рифове и разнообразна морска флора и фауна.

Икономиката на Хормозган е силно зависима от морската търговия, корабоплаването и нефтената и газовата промишленост. Бандар Абас е най-голямото търговско пристанище на Иран и жизненоважен център за внос и износ на стоки, както и за пренос на петрол. Риболовът също играе съществена роля. В провинцията се намират и свободни търговски и индустриални зони, като тези на островите Кешм и Киш, които привличат инвестиции и туристи. Селското стопанство е ограничено поради сухия климат, но се отглеждат фурми, цитрусови плодове, лук и домати. Населението е етнически разнообразно, включващо персийци, араби, белуджи и афро-иранци, което отразява дългата история на търговия и миграция в региона.Поради своето стратегическо местоположение на входа на Персийския залив, Хормозган е бил важен център за морска търговия и военен контрол в продължение на хилядолетия. През историята е бил владян от различни империи и местни династии, включително Ахемениди и Сасаниди. През 16-ти и 17-ти век португалците установяват контрол над региона, изграждайки мощни крепости на островите Хормоз и Кешм, преди да бъдат прогонени. Днес Ормузкият проток, който е част от провинцията, е един от най-важните морски пътища в света за транспортиране на петрол, което придава на Хормозган изключително геополитическо значение.

Провинцията има богата и отличителна култура, повлияна от арабски, африкански и индийски елементи, което се проявява в музиката, танците, облеклото и кухнята. Жените често носят традиционни маски (бурка или боркех), които са уникални за региона. Сред забележителностите са историческите пристанища, португалските замъци, както и природни чудеса като Долината на звездите на Кешм, солената пещера Намакдан и мангровите гори Хара. Остров Кешм е и част от световната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО, известна със своето изключително геоложко и екологично разнообразие, което го прави важна туристическа дестинация.

Източник: БТА    
