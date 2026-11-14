Започва изборът на следователската квота в новия ВСС

О бщото събрание на следователите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на следователите ще се състои днес, се посочва в приетата от ВСС хронограма.

Новият ВСС: Изборите започват през октомври, гласуването ще е през ноември

По време на събранието ще бъдат избрани председател и членове на избирателната комисия, ще бъдат определени избирателните секции и ще бъдат изслушани двамата кандидати от квотата на следователите.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (21 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните следователи да влязат в състава на новия ВСС.

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

Агенцията отразява избора на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие (рубрика): Новият Висш съдебен съвет.