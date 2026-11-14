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НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

Космическата агенция сключи договори за милиарди с частни компании като SpaceX и Blue Origin. Сред новите технологии са ядрен луноход, космически влекачи и комуникационни кули

14 ноември 2026, 06:55
НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година
Източник: БТА/AP

Н АСА представи мащабни планове за изграждането на постоянна база на Луната до 2032 година, където астронавтите ще могат да живеят и работят за продължителни периоди от време, съобщи Daily Mail.

Космическата агенция разкри поредица от нови договори по време на първото си технологично изложение Max Power в космическия център „Кенеди“ във Флорида. Сред най-големите акценти са роботизираните доставки, луноход с ядрено захранване и изграждането на първата енергийна инфраструктура на лунната повърхност.

„Когато нашите астронавти се завърнат на Луната, първите елементи от лунната база вече ще ги очакват на повърхността“, заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман.

Нов курс: Директно към повърхността на Луната

Още преди осем месеца, с инициативата Ignition, НАСА направи драматичен завой в стратегията си - агенцията официално се отказа от дълго отлаганата орбитална станция Lunar Gateway, за да се фокусира директно върху колонизацията на лунната повърхност.

Тъй като следващата мисия Artemis е насрочена за 2027 г., а кацането на хора на Луната – за 2028 г., срокът до 2032 г. е изключително амбициозен. За да го постигне, НАСА разчита активно на частния сектор, сключвайки партньорства с водещи компании като Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines и Firefly Aerospace.

Новата стратегия е разделена на три фази:

  • Роботизирано проучване: Замяна на единичните изстрелвания с редовни роботизирани мисии за картографиране.
  • Полуобитаема инфраструктура: Доставяне на енергийни и комуникационни модули на повърхността.
  • Постоянна лунна база: Разширяване на съоръженията за дългосрочен престой на екипажи.

Договори за 10 милиарда долара и ядрен луноход

Най-мащабната инвестиция е 10-годишен договор на обща стойност 10 милиарда долара (CLPS 2) за управление и опериране на спускаеми апарати за лунни доставки.

Сред най-впечатляващите нови разработки са:

  • Ядреният роувър Promise: За разлика от апаратите със слънчеви панели, Promise ще използва ядрена енергия, което ще му позволи да оцелее по време на двуседмичната ледена лунна нощ и да изследва вечно сенчестите кратери на Южния полюс, където се крие ценен воден лед. Той ще разполага със сонда за проби на дълбочина до 1 метър. Договорът за доставката му е възложен на компанията на Джеф Безос Blue Origin (за 94 млн. долара плюс бонус от 140 млн. при успешно кацане).
  • Комуникационни кули и безжично захранване: Компаниите Honeybee Robotics и Yank Technologies ще разработят слънчеви масиви, батерии и технологии за безжично предаване на енергия на Луната.
  • Космически „товарни камиони“: Blue Origin, Arrow Science and Technology и Impulse Space ще създадат орбитални транспортни апарати, които да превозват тежки товари от Земята до лунна орбита в рамките на три подготвителни мисии на стойност 1,3 млрд. долара.

„Изграждаме лунната база мисия след мисия, използвайки формулата, която донесе най-големите успехи на НАСА: лети често, учи се, прилагай наученото и ставай все по-добър с всяка следваща стъпка“, обобщи Айзъкман.

Справка: Какво беше програмата „Аполо“?

  • Амбициозният проект за 2032 г. стъпва върху наследството на легендарната програма „Аполо“, стартирала през 1961 г.
  • Историческата крачка: На 20 юли 1969 г. мисията „Аполо 11“ осъществява първото кацане на хора на Луната. Командирът Нийл Армстронг и пилотът Бъз Олдрин стъпват в Морето на спокойствието, докато Майкъл Колинс остава в орбита.
  • Общо 12 астронавти: Между 1969 и 1972 г. шест мисии от програмата кацат успешно на естествения ни спътник (с изключение на драматичната мисия „Аполо 13“, при която взрив на кислороден резервоар принуждава екипажа да се върне аварийно на Земята). Последният човек, стъпвал на Луната до днес, е Юджийн Сърнан от „Аполо 17“ през декември 1972 г.
Източник: Daily Mail    
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