Свят

Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие

Сред ранените има шест деца

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 23:05
Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие
Източник: AP/БТА

Е дин човек загина след днешни руски удари в украинския град Запорожие, а ранените са над 50, предаде "Ройтерс", като се позова на началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

Руски удар по Запорожие: 12 загинали, сред тях три деца, има и много ранени

Той уточни в приложението Телеграм, че сред ранените има шест деца.

Поразен е пететажен жилищен блок, който е понесъл сериозни щети.

Жертви и ранени в Киев, Русия порази жилищен блок

Загиналият е служител на спасителните служби, който е бил премазан от рухнала бетонна плоча, докато е разчиствал развалините.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иво Тасев    
Русия война Украйна
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