Свят

Турски съд освободи адвоката на Екрем Имамоглу

Турската прокуратура иска до 2352 години затвор за отстранения кмет на Истанбул

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 19:03
Турски съд освободи адвоката на Екрем Имамоглу
Източник: АР/БТА

С решение от 12 ноември турски съд нареди освобождаването от предварителен арест на адвоката на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу Мехмет Пехливан и още седем обвиняеми по мащабното дело за корупция в Истанбулската голяма община, съобщава „Хюриет дейли нюз“. 

Мащабното дело включва общо 436 лица, заподозрени в създаване и участие в организирана престъпна група, за която се твърди, че е създадена и ръководена от намиращия се в затвора от март 2025 г. Имамоглу. Турската прокуратура иска до 2352 години затвор за отстранения кмет на Истанбул по обвинения в 142 различни деяния, между които „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“ и „укриване на доказателства за престъпление“.

Старт на съдебния процес срещу Екрем Имамоглу

Първото заседание по делото продължи от 9 март до 8 юли т. г., а второто от 17 август до 17 октомври. В рамките на тези заседания бяха разгледани обвиненията срещу 436-те разследвани лица и бяха изслушани техните защити.

Арести в Турция във връзка с корупционното разследване, довело до ареста на Имамоглу

Третото заседание по делото, което започна на 2 ноември, беше закрито вчера, след като в изминалите дни съдът изслуша свидетелствата на общо 60 свидетели, жалбоподатели и тайни свидетели, свързани със случая. С решение на съда в края на заседанието бяха освободени общо осем обвиняеми, сред които поставения в предварителен арест през юни 2025 г. Пехливан и няколко висши ръководители на общински дъщерни дружества на Истанбулската голяма община, отговарящи за медийните и културните въпроси.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Турция Истанбул Екрем Имамоглу
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