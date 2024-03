Доведеният баща на Матю Пери: Той се чувстваше така, сякаш побеждава в битката си със зависимостите

Д оведеният баща на Матю Пери заяви, че покойната звезда от "Приятели" "се е чувствал така, сякаш побеждава" в борбата си с пристрастяването и "не е лесно" да се справиш със скръбта.

Кийт Морисън заяви, че доведеният му син "не е имал възможност да има трето действие и това не е честно".

В разговор с водещата на предаването Today по NBC Хода Котб в подкаста ѝ Making Spaces той каза, че Пери - който е най-известен с ролята на Чандлър Бинг в "Приятели" - е бил "човек, по-голям от живота", който "осветявал стаята".

Matthew Perry 'felt like he was beating' his addiction issues, stepfather says https://t.co/2Y6edfc6VJ — BBC News (World) (@BBCWorld) March 14, 2024

"Той беше забавен. Беше язвителен. Но дори и да не казваше нито дума, той беше в центъра на вниманието", добави той.

76-годишният Морисън, който е женен за майката на Пери, Сюзън Пери Морисън, от 1981 г., заяви, че актьорът е чувствал, че е в добро състояние малко преди смъртта си след дълги периоди на пристрастяване към наркотици и алкохол.

"Чувстваше се така, сякаш е победил", каза той. "Но никога не можеш да го победиш и той също знаеше това.“

"Това е вихър на живота - да участваш в програма, която стана толкова безумно успешна, колкото беше, да се бориш с пристрастяване, което беше толкова вирулентно, което го преследваше толкова силно."

Matthew Perry's stepfather, Keith Morrison, says the late Friends star "felt like he was beating" his struggles with addiction https://t.co/ZzvWCJ4vLm — Sky News (@SkyNews) March 13, 2024

Морисън заяви, че продължава да е трудно да се справи със скръбта, след като Пери почина в края на октомври миналата година на 54-годишна възраст.

"Тя (скръбта) е с теб всеки ден", казва той. "Тя е с теб през цялото време и все някой нов аспект от нея атакува мозъка ти. Не е лесно."

В аутопсията, публикувана през декември, службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис заяви, че актьорът е бил "според сведенията чист в продължение на 19 месеца".

Keith Morrison says his stepson Matthew Perry thought he was overcoming his addiction before his sudden death.



Details here 👇 https://t.co/eWTd1eftEx — TMZ (@TMZ) March 13, 2024

В доклада се казва, че смъртта на Пери е настъпила в резултат на "острите ефекти" на кетамин. Твърди се, че той е използвал инфузионна терапия за лечение на депресия и тревожност, като последното му лечение е било повече от седмица преди смъртта му.

Пери е обявен за мъртъв, след като бе намерен безжизнен в джакузито в дома си в Лос Анджелис.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase