Матю Пери дарил половината си богатство за благотворителност

П ет месеца след трагичната смърт на Матю Пери станаха известни подробности за завещанието, което актьорът е направил през 2009 г.

Матю Пери почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст "вследствие на остро излагане на въздействието на кетамин".

Актьорът посочи Лиза Фъргюсън и Робин Рузан за изпълнители на завещанието. Те заявиха, че по-голямата част от имуществото му ще бъде внесена в Alvy Singer Living Trust, който актьорът кръсти на името на героя на Уди Алън от филма "Ани Хол" от 1977 г.

