Доналд Тръмп ще присъства на откриването на катедралата "Нотр Дам"

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще посети в събота Париж, за да участва в церемонията по откриването на възстановената катедрала "Нотр Дам", изпепелена от голям пожар преди пет години. Това ще бъде и неговото първо задгранично пътуване, след като спечели изборите за Белия дом, предаде Ройтерс.

Републиканецът, който победи във вота на 5 ноември и се очаква да встъпи в длъжност на 20 януари, похвали правителството на френския президент Еманюел Макрон в публикация в социалните мрежи.

President-elect Donald Trump will attend the reopening celebration for Notre Dame Cathedral in Paris this weekend, his first foreign trip since his election victory. https://t.co/oMWgaP9zM9 pic.twitter.com/rKHlEsMZT5