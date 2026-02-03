Любопитно

Ърл Спенсър сложи край на 13-годишния си брак с Карън Спенсър

3 февруари 2026, 13:42
Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път
Ъ рл Спенсър финализира третия си развод, след като споразумението беше постигнато след близо две години интензивни преговори.

По-малкият брат на покойната принцеса Даяна – Чарлз Едуард Морис Спенсър – е сключил окончателно споразумение с 53-годишната Карън Спенсър.

Подробности за раздялата излязоха наяве в хода на съдебната битка около разпадането на 13-годишния им брак, след като графиня Спенсър подаде иск във Висшия съд, пише Daily Mail.

Тя твърдеше, че бившият ѝ съпруг има афера и че е предложил да сложат край на брака им чрез текстово съобщение – обвинения, които Ърл Спенсър категорично отхвърли.

Двамата вече са се споразумели графиня Спенсър да запази кралската си титла. Смята се, че тя се е чувствала напълно достойна за нея, след като е работила усилено за подобряването на имението Алторп – мястото, където е погребана принцеса Даяна.

Разводът беше финализиран през декември, въпреки че се разбира, че остават нерешени финансови въпроси.

 Все още не е взето решение каква сума ще трябва да плати граф Спенсър на бившата си съпруга във връзка със съдебния спор с 43-годишната професорка Кат Джарман – неговата приятелка.

„Горещо оспорваният“ случай беше уреден през декември, след като г-жа Джарман – норвежка археоложка и съводеща на подкаст заедно с графа – заведе дело срещу Карън за „злоупотреба с лична информация“. В рамките на делото Джарман твърди, че графиня Спенсър е разпространила информация, че тя е диагностицирана с множествена склероза (МС), без нейно съгласие.

Адвокатът на Карън постигна извънсъдебно споразумение, без признаване на вина, като съдът постанови част от съдебните разноски да бъдат поети от графа чрез развода.

Адвокатът на графинята, Дейвид Шерборн, заяви, че тя е била „шокирана и съкрушена“, когато граф Спенсър ѝ е изпратил текстово съобщение с „ужасната“ новина, че иска развод.

Това се е случило само „четири седмици“ след като той ѝ е изпратил „романтично съобщение“ по повод Свети Валентин.

Карън се е изправила срещу Джарман, след като е заподозряла, че тя има „афера“ със съпруга ѝ.

Джарман определи твърденията като „неверни и клеветнически“, а Спенсър отрече обвиненията да са основателни.

По-рано той заяви пред Daily Mail: „Идеята, че бих прекратил брака си с текстово съобщение, е абсурден опит да се опетни името ми.“

Граф Спенсър е наел за свой адвокат Фиона Шакълтън – водещ специалист по разводи, известна като „стоманената магнолия“, която през 1996 г. представляваше принц Чарлз при развода му със сестрата на графа, принцеса Даяна.

Миналата година Карън разкри, че е напуснала имението Алторп след раздялата на двойката през 2024 г.

Смята се, че в момента тя обмисля бъдещето си и разработва нови бизнес планове.

Предишните бракове на Ърл Спенсър са били с Виктория Айткен и Каролайн Фройд, продължили съответно осем и шест години.

Само пет години след началото на брака му с Виктория (тогава Локууд) започват да се появяват пукнатини, на фона на съобщения за предполагаеми изневери от страна на граф Спенсър.

Виктория също се е борила с анорексия и алкохолна зависимост.

В опит да спасят брака си и да избягат от общественото внимание, Виктория и Чарлз се преместват в Южна Африка през 1995 г.

Само две години по-късно обаче двойката обявява раздялата си. По време на изслушванията по развода Виктория обвинява Чарлз, че е имал връзки с други жени, докато тя е била в рехабилитационен център.

