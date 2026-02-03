От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

41-годишният Луис Хамилтън преживя труден дебютен сезон с Ферари, след като не успя да се класира сред първите в шампионата и завърши на разочароващото шесто място в Световния шампионат при пилотите. За първи път в кариерата си във Формула 1 той не се качи нито веднъж на подиума.

Въпреки това изглежда, че нещата най-сетне започват да се подреждат за седемкратния световен шампион през 2026 г.

След тестовете на болидите в Барселона миналата седмица Хамилтън сподели, че според него новите автомобили по регламент 2026 са „забавни“ за шофиране.

Малко след това The Sun разкри ексклузивно, че Хамилтън е намерил нова любов – в лицето на риалити звездата Ким Кардашиян.

Вижте преглед на любовната история на Хамилтън, включваща певици, супермодели и световноизвестни знаменитости.

Ким Кардашиян: 2026 г.

Започвайки с двойката, която в момента е в центъра на медийното внимание – Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са се насладили на интимна вечеря и масаж за двойки като част от романтично уикенд бягство във Великобритания.

45-годишната риалити звезда е долетяла от Лос Анджелис с частния си самолет, за да прекара вечерта с британската икона на Формула 1.

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким е пристигнала с внушително количество багаж за краткия си престой в ексклузивното имение „Естел“ в Котсуолдс, а трима бодигардове са охранявали двойката.

Запознати разкриват, че на Хамилтън и Кардашиян е било предоставено ексклузивно ползване на луксозния спа център към кънтри клуба в Уитни, Оксфордшър, преди да вечерят в самостоятелна зала. Източник споделя пред The Sun: „Всичко изглеждаше много романтично. Ким и Луис се възползваха от всички предлагани удобства.“

„Тя имаше двама телохранители със себе си, а Луис – свой служител по лична охрана, но те стояха на заден план. Двама от тримата пазеха пред вратата на стаята им, така че никой да не ги обезпокои.“

По-късно се появиха и снимки на двойката, която дискретно се промъква в имението „Естел“ в Котсуолдс. Двамата бяха забелязани и в Париж – за трета среща.

По ирония на съдбата, на Ким Кардашиян е забранено да купува специални издания на Ferrari, след като се появиха слухове, че не се е грижила достатъчно добре за притежаваните от нея автомобили на марката.

Никол Шерцингер: 2007–2015 г.

Най-дългата, бурна и широко отразявана връзка на Хамилтън беше с Никол Шерцингер.

Двамата бяха заедно, с прекъсвания, в продължение на седем години, като през по-голямата част от времето поддържаха връзка от разстояние.

Двойката се раздели окончателно през 2015 г., а година по-късно певицата от Pussycat Dolls разкри, че е прекъснала всякакви контакти с бившия си партньор.

Истината зад раздялата на Люис Хамилтън и Никол Шерцингер

През 2014 г. Хамилтън призна, че е бил подложен на натиск да се сгоди, докато се твърдеше, че Никол е била разочарована, че той така и не ѝ е предложил брак.

София Вергара: 2025 г.

В началото на миналата година Хамилтън беше забелязан да обядва в Ню Йорк със София Вергара, което предизвика бурни реакции в интернет.

София Вергара и Люис Хамилтън ли са новата светска двойка?

Впоследствие обаче стана ясно, че между двамата не се е случило нищо повече и срещата е била непринудена, в компанията на приятели.

Джулиана Налу: 2024 г.

През 2023 г. бразилският модел Джулиана Налу беше забелязана на едно от състезанията на Хамилтън в Маями, а двамата дори посрещнаха заедно Нова година.

Малко след това обаче Хамилтън се раздели с Джулиана, а в началото на 2024 г., според информации, звездата от Формула 1 е била активна в Raya – приложение за запознанства, предназначено за известни личности.

Шакира: 2023 г.

Съобщава се, че пътищата на Шакира и Хамилтън са се пресекли в ресторант след състезание от Формула 1 през 2023 г., където двамата бързо са намерили общ език.

Само седмици по-късно те бяха заснети на лодка в Маями в компанията на приятели. През юни същата година Шакира аплодира Хамилтън от трибуните на Гран При на Испания в Барселона.

Романсът обаче не продължи дълго и тихо угасна до края на лятото.

Камила Кендра: 2021 г.

Хамилтън и моделът Камила Кендра са били близки приятели в продължение на години.

По информация на The Sun, отношенията им са прераснали в нещо повече, след като източник разкри: „Приятелството им започна да се развива в нещо повече. Тя отседна в дома му в Колорадо.“

„Въпреки че бяха приятели от дълго време, Камила разви чувства към него и връзката им стана по-романтична.“

Фенове на модела дори я забелязаха да носи една от карираните ризи на Хамилтън в публикация в Instagram.

Ники Минаж: 2018 г.

Появиха се информации, че Хамилтън и Ники Минаж се срещат, след като бяха забелязани заедно по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Двамата споделиха и снимки в социалните мрежи от съвместно бягство в Дубай.

София Ричи: 2016 г.

Сред непотвърдените връзки на Хамилтън е тази със София Ричи – дъщеря на Лайънъл Ричи. Двамата бяха изключително близки по време на Couture седмицата на модата в Париж, преди Хамилтън да я покани на „обяд“ през май.

Уини Харлоу: 2016 г.

Моделът Уини Харлоу беше забелязана за първи път в компанията на Хамилтън на наградите GQ през септември 2016 г. Тогава The Sun съобщи, че двамата са напуснали партито в Лондон с отделни автомобили, за да не привличат внимание.

Харлоу, която страда от рядкото кожно заболяване витилиго, беше заснета и как се гушка с Хамилтън по време на гала вечерта на amfAR в Кан през май 2017 г.

Барбара Палвин: 2016 г.

Барбара Палвин и Хамилтън бяха за кратко свързвани, след като се запознаха на филмовия фестивал в Кан.

Моделът беше забелязвана в неговата компания на няколко Гран При през сезона, но връзката им угасна толкова бързо, колкото и се разпали.

Рита Ора: 2016 г.

Рита Ора и Хамилтън никога не потвърдиха официално връзката си, но многократно бяха виждани заедно.

Двамата се насладиха на тайна слънчева почивка през юли 2016 г., а по-късно същото лято певицата беше заснета да напуска апартамента му, след като, според информации, са прекарали нощта заедно.

През ноември същата година Рита демонстрира подкрепата си към него, присъствайки на Гран При на Абу Даби, където Хамилтън загуби титлата във Формула 1 от тогавашния си съотборник в Мерцедес – Нико Розберг.

Риана: 2015 г.

Риана и Хамилтън бяха приятели в продължение на години, но през 2015 г. се появиха слухове, че отношенията им са прераснали в нещо повече. Смята се, че двамата са имали лятна романтика, прекарвайки време заедно в Ню Йорк, но връзката така и не беше официално потвърдена.

Лота Хинца: 2006 г.

По слухове Хамилтън е имал връзка с бившата Мис Финландия Лота Хинца.

Тя е дъщеря на неговия ментор във Формула 1 – Аки Хинца, който почина през 2016 г. на 58-годишна възраст.

Моделката потвърди, че е в добри отношения с пилота, но отрече двамата някога да са били във връзка.

Джодия Ма: 2003–2007 г.

Преди да се превърне в световна суперзвезда, Хамилтън се срещал с Джодия Ма в продължение на четири години.

Двамата се запознали в Училището по изкуства и науки в Кеймбридж и се разделили окончателно през юни 2007 г.

По това време Джодия работела като рецепционистка в ресторант в Хонконг и изучавала мениджмънт на събития, докато Хамилтън се опитвал да навакса с изпитите си за GCSE.