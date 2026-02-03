НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Г одишната инфлация в България през януари е 3,6%, а месечната – 0,7%. Това показват предварителните експресни данни на Националния статистически институт (НСИ), представени от председателя на института Атанас Атанасов. Информацията е предоставена от Координационния център към механизма за въвеждане на еврото.

НСИ: Инфлацията в България през януари продължава да се забавя

По думите на Атанасов ръстът на цените се дължи основно на поскъпване в сектора на услугите.

„Според експресната предварителна оценка на НСИ за януари месечната инфлация е 0,7%, а годишната достига 3,6%“, заяви той.

Най-сериозно увеличение е отчетено при ветеринарните услуги. Покачване на цените има също при застрахователните и финансовите услуги, както и в сектора на ресторантите и хотелите.

Кои продукти поскъпнаха и кои поевтиняха през януари

Цените на услугите в ресторантите и хотелите са се увеличили с 1,6% на месечна база, а на годишна – с над 9%, което е най-високият отчетен ръст сред основните групи стоки и услуги.

Данните са предварителни и подлежат на актуализация, но очертават ясна тенденция за натиск върху цените, воден основно от услугите, в началото на годината.