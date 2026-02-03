Свят

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Заплаха от балистична ракета

3 февруари 2026, 15:54
Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там
С ирени за въздушна тревога звучаха днес в Киев по време на визитата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

"Заплаха от балистична ракета. Останете на закрито до края на тревогата", обявиха местните власти, докато по улиците на украинската столица се чуваха сирени. 

Въздушна тревога в Киев, взривове отекнаха в Николаев

АФП отбелязва, че не при всяка въздушна тревога руски дронове и ракети достигат Киев.

Там днес е на посещение и Никола Форисие, делегиран министър на Франция за външната търговия. Той пристигна малко след 05:00 ч. с влак от Полша и ще проведе серия от срещи за възстановяването на Украйна.

