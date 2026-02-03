Свят

Какво видя жена, след като "умря" за една минута

Майка, чието сърце спряло за минута след като е родила, твърди, че душата ѝ се вдигнала над тялото и е отлетяла към рая – преди да бъде „ритната обратно“ на земята

3 февруари 2026, 16:25
Какво видя жена, след като "умря" за една минута
Източник: Istock

М айка, чието сърце спряло за минута след като е родила, твърди, че душата ѝ се вдигнала над тялото и е отлетяла към рая – преди да бъде „ритната обратно“ на земята, предаде The Sun

Хана Меркадо ражда втория си син Уелс Меркадо, когато започва да се чувства изключително зле, докато се възстановявала в болницата.

„Мъртва за 8 минути“: Жена обясни какво е видяла от другата страна

На 32-годишната жена ѝ било казано, че част от плацентата ѝ е останала в тялото и тя претърпяла спешна процедура.

Въпреки това, домакинята след това започнала да кърви неконтролируемо, което накарало десетки лекари и медицински сестри да се втурнат обратно в болничната ѝ стая.

Хана изгубила съзнание и сърцето ѝ спряло за около минута.

През това време майката на две деца твърди, че е започнала да се рее над тялото си и била наясно, че е мъртва и навлиза в отвъдното.

Хана след това казва, че видяла „най-ярката бяла светлина“, която я изпълнила с „мир“, преди изведнъж да се върне обратно в тялото си.

„Хората трябва да знаят, че има нещо отвъд този живот“

За щастие, Хана се възстановила напълно след преживяването си на ръба на смъртта през 2021 г., което, според майката, е утвърдило вярата ѝ и е разсеяло всякакви страхове от смъртта.

Хана, която живее в Денвър, Колорадо, САЩ – със съпруга си Марк и синовете си Уотсън (шест години) и Уелс (четири години) – разказа:

„Забременях с второто си дете и бяхме много развълнувани.

Раждането мина доста добре. Чувствах се изключително спокойно и запазих самообладание, беше много бързо раждане. Всичко беше много спокойно до около 12 часа след раждането.

Не се чувствах особено добре, имах много силни стомашни спазми и излизаха доста големи съсиреци. Медицинската сестра каза, че е напълно нормално, но след това усетих най-силната болка, която някога бях изпитвала. След това имаше кръв навсякъде и от мен излезе кръвен съсирек с размера на ананас.“

Хана преминала ултразвук, който показал, че част от плацентата ѝ все още е в утробата.

След две процедури, майката била уверена, че всичко е наред, преди да започне силно кървене и да изгуби съзнание.

Хана разказа: „В този момент всички бяха напуснали стаята ми и бях сама, чувствах, че кървя много силно. Инстинктивно знаех, че нещо не е наред. След това в стаята ми имаше 25 души – медицински сестри, лекари, анестезиолози – беше хаос.

Мислех си само „Трябва да съм добър пациент и да оставя лекарите да си свършат работата“.

Започнах да ожаднявам много, толкова жадна, колкото никога не бях била през целия си живот.

Тогава започнах да се паникьосвам, защото бях гледала много медицински предавания и си спомних, че веднъж пациент, който активно умираше, беше много жаден.

Очевидно, когато тялото ти се нуждае от кръв, то активно ти казва, че си жаден.“

По това време Хана нямала пулс и кръвно налягане и била медицински мъртва за около минута на болничното легло.

Хана разказа: „Започнах да не се чувствам добре, след това се издигнах над себе си и си помислих „О, мисля, че може би умирам“.

Не можех да видя себе си, защото бях заобиколена от толкова много хора. Можех да погледна надолу и да видя всички тези хора, които работеха върху мен.

Не беше сякаш тялото ми плуваше, а сякаш умът ми отплуваше. Наистина вярвам, че това беше душата ми, която напускаше тялото ми.

Това беше само за няколко секунди, след което си помислих „Никога повече няма да видя децата си“.

Това беше сърцераздирателно. Това беше последната ми мисъл, преди да видя най-ярката светлина, която някога бях виждала през живота си.

Можеш да се взираш в слънцето минути наред и то никога няма да бъде толкова ярко. Беше всеобхватно, бях като вътре в ярката, бяла светлина.

Тогава разбрах, че съм мъртва. Чувствах такъв мир, сякаш душата ми беше в мир.

След това се почувствах сякаш ме ритнаха обратно към живота, беше много рязко и внезапно. Бях в паника, не знаех какво се беше случило.“

За щастие, Хана се възстановила напълно след преживяването си на ръба на смъртта през 2021 г. След като дошла в съзнание, Хана претърпяла две кръвопреливания, след като изгубила половината от кръвта си.

Майката сега казва, че нейното преживяване на ръба на смъртта е утвърдило вярата ѝ както в Бог, така и в отвъдното.

Хана заяви: „Винаги съм била християнка. Това ми даде още по-голямо осъзнаване, че вярвам в Бог и че отивах в рая. Това ме накара да осъзная, че отвъдното е реално. Определено беше духовно преживяване, ако изобщо нещо ме е доближило до Бога, определено вече не се страхувам да умра.“

Източник: The Sun    
Преживяване близко до смъртта Следродилни усложнения Раждане Клинична смърт Извънтелесно преживяване Душа Рай Бяла светлина Хана Меркадо Обилно кървене
Последвайте ни

По темата

Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

Какво видя жена, след като

Какво видя жена, след като "умря" за една минута

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

Краят на една ера: Европа започва да обръща гръб на САЩ

Краят на една ера: Европа започва да обръща гръб на САЩ

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

Пациенти губят проценти след обжалване на ТЕЛК

pariteni.bg
5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

Любопитно Преди 7 минути

Вижте любовната история на Хамилтън, включваща певици, супермодели и световноизвестни знаменитости

,

Колкото 6000 стадиона: Етиопия строи мегалетище

Любопитно Преди 10 минути

Етиопия започна реализирането на нов мащабен инфраструктурен проект

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

България Преди 26 минути

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Свят Преди 46 минути

Заплаха от балистична ракета

,

За по-добро здраве, енергия и дълголетие: 7 храни, които не бива да подценявате

Любопитно Преди 48 минути

Някои често срещани съставки могат да имат силно положително въздействие върху здравето ни

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Свят Преди 1 час

Ъп е преживявала множество епизоди на т.нар. дисоциативна фуга – рядко психологическо състояние, характеризиращо се с внезапна амнезия и загуба на самоличност

Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

Любопитно Преди 1 час

Марго Роби се появи ослепителна на премиерата на „Брулени хълмове“ в Париж, облечена в аленочервена рокля Chanel Couture и с изработено по поръчка диамантено колие на Lorraine Schwartz, оценено на над 100 карата

Снимката е илюстративна

Без упойка за поддръжници на Тръмп – скандалното решение на един медик

Свят Преди 1 час

Медицинска сестра от Флорида се отказа от правото си да работи в щата, след като заяви, че няма да поставя упойка на хора, които подкрепят движението „Да направим Америка отново велика“

ДНК експертиза на костите, открити в къщата в Черни Вит

ДНК експертиза на костите, открити в къщата в Черни Вит

България Преди 1 час

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж

,

"Умни" камери: Как Гърция иска да дисциплинира шофьорите

Свят Преди 2 часа

Гърция въвежда специални мерки, за да намали жертвите по пътя

Жени плащат десетки хиляди долари за мазнини от починал донор

Жени плащат десетки хиляди долари за мазнини от починал донор

Свят Преди 2 часа

Стерилизиран и лишен от ДНК на донора, филърът „запазва естествената 3D структура тип пчелна пита на адипоцитите, за да осигури незабавен обем на мястото на приложение

Тръмп планира официална визита в Гърция

Тръмп планира официална визита в Гърция

Свят Преди 2 часа

Това заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

България Преди 2 часа

Най-сериозно увеличение е отчетено при ветеринарните услуги

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

Любопитно Преди 2 часа

Ърл Спенсър сложи край на 13-годишния си брак с Карън Спенсър

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

България Преди 3 часа

Президентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен министър-председател

Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

Изчезна майката на ТВ водеща: „Вярваме, че тя е била отвлечена"

Свят Преди 3 часа

Шериф потвърди, че на мястото на произшествието са открити „обезпокоителни обстоятелства“, които карат полицията да разглежда случая като „местопрестъпление“

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Двуметрова фигура на Роналдо краси дома на Диляна Попова

Edna.bg

Ая Минкова стана майка, кръсти бебето – Симеон

Edna.bg

Прероденият Брахими се бори за нов договор с ЦСКА

Gong.bg

Янтра обяви раздяла

Gong.bg

Случаят "Петрохан": Разследват организация с елементи на секта, има данни за замесени деца

Nova.bg

Президентът кани четири формации на консултации в сряда

Nova.bg