Какво видя жена, след като "умря" за една минута

М айка, чието сърце спряло за минута след като е родила, твърди, че душата ѝ се вдигнала над тялото и е отлетяла към рая – преди да бъде „ритната обратно“ на земята, предаде The Sun.

Хана Меркадо ражда втория си син Уелс Меркадо, когато започва да се чувства изключително зле, докато се възстановявала в болницата.

„Мъртва за 8 минути“: Жена обясни какво е видяла от другата страна

На 32-годишната жена ѝ било казано, че част от плацентата ѝ е останала в тялото и тя претърпяла спешна процедура.

Въпреки това, домакинята след това започнала да кърви неконтролируемо, което накарало десетки лекари и медицински сестри да се втурнат обратно в болничната ѝ стая.

Хана изгубила съзнание и сърцето ѝ спряло за около минута.

През това време майката на две деца твърди, че е започнала да се рее над тялото си и била наясно, че е мъртва и навлиза в отвъдното.

Хана след това казва, че видяла „най-ярката бяла светлина“, която я изпълнила с „мир“, преди изведнъж да се върне обратно в тялото си.

„Хората трябва да знаят, че има нещо отвъд този живот“

За щастие, Хана се възстановила напълно след преживяването си на ръба на смъртта през 2021 г., което, според майката, е утвърдило вярата ѝ и е разсеяло всякакви страхове от смъртта.

Хана, която живее в Денвър, Колорадо, САЩ – със съпруга си Марк и синовете си Уотсън (шест години) и Уелс (четири години) – разказа:

„Забременях с второто си дете и бяхме много развълнувани.

Раждането мина доста добре. Чувствах се изключително спокойно и запазих самообладание, беше много бързо раждане. Всичко беше много спокойно до около 12 часа след раждането.

Не се чувствах особено добре, имах много силни стомашни спазми и излизаха доста големи съсиреци. Медицинската сестра каза, че е напълно нормално, но след това усетих най-силната болка, която някога бях изпитвала. След това имаше кръв навсякъде и от мен излезе кръвен съсирек с размера на ананас.“

Хана преминала ултразвук, който показал, че част от плацентата ѝ все още е в утробата.

След две процедури, майката била уверена, че всичко е наред, преди да започне силно кървене и да изгуби съзнание.

Хана разказа: „В този момент всички бяха напуснали стаята ми и бях сама, чувствах, че кървя много силно. Инстинктивно знаех, че нещо не е наред. След това в стаята ми имаше 25 души – медицински сестри, лекари, анестезиолози – беше хаос.

Мислех си само „Трябва да съм добър пациент и да оставя лекарите да си свършат работата“.

Започнах да ожаднявам много, толкова жадна, колкото никога не бях била през целия си живот.

Тогава започнах да се паникьосвам, защото бях гледала много медицински предавания и си спомних, че веднъж пациент, който активно умираше, беше много жаден.

Очевидно, когато тялото ти се нуждае от кръв, то активно ти казва, че си жаден.“

По това време Хана нямала пулс и кръвно налягане и била медицински мъртва за около минута на болничното легло.

Хана разказа: „Започнах да не се чувствам добре, след това се издигнах над себе си и си помислих „О, мисля, че може би умирам“.

Не можех да видя себе си, защото бях заобиколена от толкова много хора. Можех да погледна надолу и да видя всички тези хора, които работеха върху мен.

Не беше сякаш тялото ми плуваше, а сякаш умът ми отплуваше. Наистина вярвам, че това беше душата ми, която напускаше тялото ми.

Това беше само за няколко секунди, след което си помислих „Никога повече няма да видя децата си“.

Това беше сърцераздирателно. Това беше последната ми мисъл, преди да видя най-ярката светлина, която някога бях виждала през живота си.

Можеш да се взираш в слънцето минути наред и то никога няма да бъде толкова ярко. Беше всеобхватно, бях като вътре в ярката, бяла светлина.

Тогава разбрах, че съм мъртва. Чувствах такъв мир, сякаш душата ми беше в мир.

След това се почувствах сякаш ме ритнаха обратно към живота, беше много рязко и внезапно. Бях в паника, не знаех какво се беше случило.“

За щастие, Хана се възстановила напълно след преживяването си на ръба на смъртта през 2021 г. След като дошла в съзнание, Хана претърпяла две кръвопреливания, след като изгубила половината от кръвта си.

Майката сега казва, че нейното преживяване на ръба на смъртта е утвърдило вярата ѝ както в Бог, така и в отвъдното.

Хана заяви: „Винаги съм била християнка. Това ми даде още по-голямо осъзнаване, че вярвам в Бог и че отивах в рая. Това ме накара да осъзная, че отвъдното е реално. Определено беше духовно преживяване, ако изобщо нещо ме е доближило до Бога, определено вече не се страхувам да умра.“