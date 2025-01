Тръмп: Путин иска да се срещнем и ние подготвяме това

И збраният президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се подготвя среща между него и руския лидер Владимир Путин, но републиканецът не посочи срокове за двустранните консултации, предаде Ройтерс.

Завръщането на Тръмп в Белия дом на 20 януари събуди надежда за дипломатическо решение на конфликта в Украйна, но също така предизвика опасения в Киев, че бързото сключване на мирно споразумение може да има висока цена. Съветниците на Тръмп излязоха с предложения за прекратяване на войната, които на практика биха означавали в обозримо бъдеще Русия да получи големи територии от Украйна.

"Той иска да се срещнем и ние подготвяме това", каза Тръмп в имението си "Мар а Лаго“ в Палм Бийч, Флорида. "Президентът Путин иска да се срещнем. Той го е казвал дори публично и ние трябва да приключим с тази война. Това е кървава бъркотия", добави Тръмп.

