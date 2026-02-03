Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

И зчезването на Хана Ъп в Ню Йорк през 2008 г. предизвика трескаво издирване. 23-годишната жена е в неизвестност близо три седмици, преди за щастие да бъде намерена невредима. Но след това Ъп изчезва отново през 2013 г. И пак през 2017 г. И, за съжаление, остава в неизвестност и до днес.

Нейните изчезвания обаче нямат нищо общо с престъпление, пише All That's Interesting. Ъп е преживявала множество епизоди на т.нар. дисоциативна фуга – рядко психологическо състояние, характеризиращо се с внезапна амнезия и загуба на самоличност. Хората с това състояние забравят кои са, но запазват знанията и уменията си и често се отдалечават от дома си.

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Въпреки че Ъп е намерена невредима през 2008 и 2013 г., за съжаление тя не е виждана, откакто изчезва през 2017 г. в Сейнт Томас, Американските Вирджински острови. Изглежда, че е решила да отиде да плува, преди да отиде на работа, но никога не се е появила. Година по-късно скелет на възрастен човек изплува на брега на близък остров, но тялото не е можело да бъде идентифицирано. Някои смятат, че това може да е краят на историята; други мислят, и се надяват, че тя все още може да е някъде.

Първото изчезване на Хана Ъп в Ню Йорк

Първото изчезване на Хана Ъп се случва на 28 август 2008 г. По това време 23-годишната жена е учителка по испански език в Академията „Търгуд Маршал“ в Харлем и докторантка в университета Pace. В този ден тя напуска апартамента си в Хамилтън Хайтс, за да отиде да тича, оставяйки личната си карта, телефон, портфейл и паспорт у дома.

Едни от най-интересните известни случаи на амнезия

След това Ъп изчезва – за да се появи отново на 16 септември. Тя е намерена да плува по лице в Горния залив близо до Статън Айлънд, все още облечена с червените си къси панталони за бягане и черен спортен сутиен, които е носела, когато е изчезнала. Капитанът на ферибота за Статън Айлънд случайно я забелязва във водата и изпраща двама от екипажа на ферибота да я спасят. Невероятно, но Ъп е жива.

Но е объркана. От нейна гледна точка времето изведнъж е прескочило напред.

„Преминах от това да тичам до това да бъда в линейка“, каза тя пред The New York Times в интервю през 2009 г. „Беше сякаш са минали 10 минути. Но бяха почти три седмици.“

Въпреки че Ъп няма спомен за случилото се през тези три седмици, някои от празнините в паметта ѝ скоро ще бъдат запълнени от различни камери за наблюдение из града. Ъп е видяна да влиза във фитнеса си, за да се изкъпе, да проверява имейла си в магазин на Apple и да разговаря със съученичка, която дори я е попитала дали тя е изчезналата учителка, която всички търсят. Ъп заявява, че не е.

Но други въпроси остават. Къде е спала Ъп? Какво е яла? И най-важното, защо не си спомня нищо от последните три седмици?

Лекарите скоро дават отговор. Те диагностицират Хана Ъп с дисоциативна фуга, състояние, което може да продължи дни или дори години, при което страдащият забравя самоличността си, но иначе е в състояние да функционира нормално. Повечето хора знаят за състоянието заради героя Джейсън Борн – изигран от Мат Деймън – чиято амнезия е вдъхновена от най-известния страдащ от дисоциативна фуга, проповедник на име Ансел Борн.

Проповедникът изчезнал за два месеца през 1887 г., отворил магазин в друг щат и живял под името Алберт Браун. След това, един ден, той изведнъж си спомнил кой е и попитал: „Къде съм?“

Всъщност, хората с дисоциативна фуга често пътуват.

„Известно е, че хора, преживяващи дисоциативна фуга, не само пътуват из градове или държави, но и през континенти“, каза д-р Филип Куунс, професор по психиатрия, който е написал книга по темата. „Обяснението зад фугата е, че човекът бяга от лоша ситуация, от лош брак или лоша финансова ситуация.“

Но ако е бягала от нещо, Хана Ъп твърди, че не е имала представа какво е то. В крайна сметка тя намира утеха във факта, че това обикновено са еднократни събития.

„Ако се справиш“, каза тя, „обикновено можеш да продължиш да живееш нормален живот.“

Но пет години по-късно това се случва отново.

Второто изчезване на Хана Ъп през 2013 г.

Почти точно пет години по-късно, Хана Ъп изчезва отново. Този път тя изчезва на 3 септември 2018 г. и е видяна за последно, докато върви към работата си като асистент учител в Кенсингтън, Мериленд. Чантата на Ъп е намерена близо до пътека, но от нея няма и следа.

Този път обаче Ъп се появява отново само два дни по-късно. На 5 септември тя се озовава в ручей в района на Уийтън-Гленмонт с пазарска количка до себе си. Ъп взима назаем мобилен телефон от непознат и се обажда на майка си, Барбара, която идва да я прибере.

Барбара по-късно сравнява изчезванията на Хана с двете различни определения за време в древна Гърция: кронос, хронологичното време, каквото го познаваме, и кайрос, което не може да бъде измерено. „Представях си я като напълно навлязла в кайрос – определеното време, пълнотата на времето“, каза тя пред The New Yorker през 2018 г. „Има прекъсване на сигурността.“

Но докато второто изчезване на Хана Ъп първоначално изглеждаше случайно, то всъщност имаше някои прилики с изчезването ѝ през 2008 г. И двата пъти Ъп е изпадала в състояние на фуга в началото на учебната година. И двата пъти изглежда е била привлечена от водата. И двата пъти току-що се е връщала от пътуване с баща си, Дейвид.

Дейвид и Барбара се развеждат, когато дъщеря им е на 15 години, след което Дейвид се премества в чужбина, за да стане мисионер. Веднъж годишно Хана пътува с Дейвид, и това естествено е повдигнато след второто ѝ изчезване, като експертите се чудят дали пътуването по някакъв начин е било катализатор за психическото състояние на Хана.

„Пътуване? Това е просто „това, което правим“, каза Дейвид пред The New Yorker. „Хана и аз сме били в 25 държави заедно, така че това е „нормално“, а не разрушително.“

Независимо от причината, Хана Ъп изглежда бързо се възстановява от второто състояние на фуга. Тя се връща на работа само няколко дни по-късно и през учебната година няма други инциденти. Обсъждат се възможности за поставяне на електронна гривна, но това никога не се случва и година по-късно тя е наета като асистент учител в друго училище Монтесори. Ъп се премества на остров Сейнт Томас, място, което тя нарича „рай“.

Но раят се оказва опасно място.

Третото и последно изчезване през 2017 г.

В продължение на три години Хана Ъп живее мирно на Сейнт Томас на Американските Вирджински острови. Тя обича работата си и е обичана от учениците си. Един родител дори я сравнява със „съвременна Мери Попинз“. Изглежда, че Ъп също обожава Сейнт Томас. Тя нарича апартамента си „островен дворец“ и плува в океана почти всеки ден.

След това, през 2017 г., нейният рай е изгубен.

През тази година, отново през септември, два големи урагана преминават през Сейнт Томас. Първият, ураганът Ирма, удря на 6 септември. Ветрове със скорост 136 км/ч вилнеят, докато Ъп и нейните съквартиранти се приютяват в пералното помещение на апартамента си, а на следващата сутрин Сейнт Томас е опустошен, апокалиптичен образ на себе си.

„Не разпознавам нищо“, пише Ъп на един приятел.

Шест дни по-късно тя се отправя към пристанището, за да се сбогува с бившия си приятел Джо Спалино, който чака да се качи на „спасителен кораб“, пътуващ за Пуерто Рико, бягайки от острова, преди да се очаква да удари следващият ураган, Мария. Спалино пита Ъп дали и тя ще замине. Тя отговаря, че е решила да остане.

След това Ъп спира да използва телефона си. Докато помага на персонала в училище Монтесори да се подготвят за следващия ураган, някои отбелязват, че тя не действа като себе си. Но Ъп все още изглежда си спомня кой е – не е изпадала във фуга отново, поне още не – и изглежда е решена да остане на острова в полза на децата от училището.

„Аз оставам – там е сърцето ми“, казва тя на един от съквартирантите си. „Училището ще бъде първата стъпка към нормалността за тези деца.“

В утрото на 14 септември, когато ураганът Мария все още е на няколко дни, Хана Ъп се сбогува със съквартирантите си и се отправя към океана за плуване преди работа. Но Ъп никога не пристига в училището. Минават дни и никой не чува от нея.

Приятели намират лятната ѝ рокля, сандали и ключове за колата, оставени на бар стол на плажа Сапфир, любимото място за гмуркане на Ъп. Колата ѝ е на паркинга; чантата, портфейлът, паспортът и мобилният ѝ телефон са вътре.

Въпреки че Ъп е била силна плувкиня, издирванията по крайбрежието не дават резултат. Името на Ъп също не фигурира в нито един от списъците на тези, които са заминали със спасителните кораби. И след три дни приятелите ѝ са принудени да спрат да търсят.

Ураганът Мария пристига.

Въпреки че издирването на Хана Ъп продължава и след урагана – тя не е намерена в болници, приюти за бездомни, морги или на плажа – тя не е виждана от онази септемврийска сутрин през 2017 г.

Възможно е Хана Ъп да е починала, след като е била отнесена от течение – океанът се е държал необичайно между двата урагана – и едно тяло наистина е изплувал на брега на близък остров през 2018 г. За съжаление, останките не са могли да бъдат тествани за ДНК.

Но другата възможност е по-зловеща. Може би тя е в състояние на фуга, скитаща някъде, без да подозира, че светът я търси.