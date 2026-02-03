Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

М арго Роби привлече всички погледи с масивна диамантена огърлица, оценена на над 100 карата, по време на премиерата на „Брулени хълмове“ в Париж.

35-годишната австралийка се появи ослепителна на червения килим в театър Le Grand Rex в понеделник, 2 февруари. Тя бе облечена в специално изработена аленочервена рокля Chanel Couture, съчетана с впечатляващо диамантено колие на Lorraine Schwartz, чиято стойност надхвърля 100 карата.

Margot Robbie Wears Massive Diamond Necklace Valued at Over 100 Carats to 'Wuthering Heights' Red Carpet in Paris https://t.co/FhgPBIQPoS — PeopleStyle (@peoplestyle) February 3, 2026

Корсетната рокля на Роби включваше дълга до пода пола, драпирана от червено кадифе и бял плат, както и драматичен шлейф, който се сливаше с фона, пред който актьорите позираха за фотографите.

Звездата от „Барби“ допълни визията си с изящно колие тип чокър – червена кадифена лента с внушителен правоъгълен диамант в цвят шампанско, ограден от по-малки диаманти, с голям диамант във формата на круша в центъра.

Към бляскавите аксесоари Роби добави и пръстен с диамант във формата на круша, също в цвят шампанско. Изключителното, изработено по поръчка колие е оценено на повече от 100 карата, разкри дизайнерката в своите Instagram Stories.

Източник: Getty Images

Впечатляващата визия на Роби в Париж идва само дни след като актрисата привлече внимание с друго изключително колие по време на премиерата на филма в Лос Анджелис на 28 януари.

Тогава тя се появи с вталена рокля Schiaparelli в телесен цвят с черно-червен шлейф, комбинирана с легендарното колие Cartier Taj Mahal, което Ричард Бъртън подарява на Елизабет Тейлър за 40-ия ѝ рожден ден през 1972 г. Бижуто е част от архива и наследството на филмовата звезда, съобщава PEOPLE.

Роби коментира избора си на червения килим: „Тази огърлица и самият диамант имат доста невероятна история и се усещат като много романтична история, така че ми се стори подходящо да се съчетаят с нашата рокля на Schiaparelli.“

Филмовата звезда добави, че тя и нейният стилист Андрю Мукамал са били „умишлени“ в изграждането на визията ѝ за промоцията на „Брулени хълмове“. Роби завърши стила си с още персонализирани бижута на Lorraine Schwartz – 38-каратови диамантени обеци с винтидж камъни, шлифовани по старинен начин и инкрустирани в почернен бронз и злато, както и пръстен от Fred Leighton.

„Брулени хълмове“ излиза по кината на 13 февруари.