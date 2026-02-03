Свят

Без упойка за поддръжници на Тръмп – скандалното решение на един медик

Медицинска сестра от Флорида се отказа от правото си да работи в щата, след като заяви, че няма да поставя упойка на хора, които подкрепят движението „Да направим Америка отново велика“

3 февруари 2026, 15:01
М едицинска сестра от Флорида се отказа от правото си да работи в щата, след като заяви, че няма да поставя упойка на хора, които подкрепят движението „Да направим Америка отново велика“ (Make America Great Again – MAGA), съобщава Newsweek.

Ерик Мартиндейл беше заявил в социалните мрежи, че „няма да прилага анестезия за никакви операции или процедури на MAGA“ в публикация, която впоследствие беше изтрита, но цитирана от множество медии.

По-късно Мартиндейл заяви, че профилът му е бил хакнат, според множество публикации.

Главният прокурор на Флорида Джеймс Утмайер заяви, че Мартиндейл „вече не е регистрирана медицинска сестра във Флорида“.

„Това е мое право, това е моя етична клетва и аз заставам зад образованието си“, написа Мартиндейл. „Притежавам всичките си бизнеси и мога да откажа на всеки“, категоричен е той.

Fox News, позовавайки се на анонимен източник, съобщи, че Мартиндейл доброволно се е отказал от лиценза си и се е преместил в Индиана, без да уведоми Съвета по сестринство на Флорида.

Междувременно информацията за лицензите в Министерството на здравеопазването на Флорида показва, че Мартиндейл се е отказал от лиценза си, който е бил издаден през февруари 2020 г. и е трябвало да изтече през април 2027 г. В нея се казва още, че не е имало спешни действия, дисциплинарни дела или публични оплаквания срещу Мартиндейл.

Във вторник медицинска сестра във VCU Health беше уволнена след публикуване на серия от видеоклипове в социалните мрежи, отнасящи се до Службата за имиграция и митнически контрол (ICE).

От VCU Health заявиха, че съдържанието на видеоклиповете е „крайно неподходящо“ и подчертаха, че изказванията не отразяват техните стандарти. Здравната система заяви: „Ние даваме приоритет на здравето и безопасността на всеки, който идва при нас за грижи“.

През последните години американската политика става все по-поляризирана, като конфликтите между левицата и десницата избухват онлайн. Тези инциденти предизвикаха разговори за това дали да се позволи неограничена свобода на словото или да се ограничи това, което хората могат да казват онлайн за своите политически опоненти.

Поддръжниците на MAGA по правило са лоялисти на президента Доналд Тръмп, а Флорида, която гласува за Тръмп на президентските избори през 2024 г., е родният щат на президента.

Източник: Newsweek    
