България

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба

3 февруари 2026, 16:14
Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

А дминистративният съд в Пловдив отхвърли жалбата на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в града Мирослав Беляшки срещу наложеното му дисциплинарно наказание „уволнение“.

Решението на магистратите е публикувано на интернет страницата на съда. Беляшки беше арестуван на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията в Пловдив и бе освободен от поста на 26 юни.

Бившият директор на митницата в Пловдив остава под домашен арест

Според съда уволнението му е законно, без допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд. 

През октомври Апелативен съд - София измени мярката на Беляшки от домашен арест в парична гаранция от осем хиляди лева. Според прокуратурата арестът му е свързан с камион с цигари, с произход Грузия, който е влязъл в страната ни през граничен пункт „Капитан Андреево“. Бил е предназначен да стигне до Нидерландия. Държавното обвинение твърди, че Беляшки е пътувал до пункта, без да е бил надлежно командирован, с намерение да освободи камиона от проверката и да осигури конвоирането на товара до Видин през територията на страната. 

Съгласно действащата организация в Агенция „Митници“ граничният контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" е част от структурата на Териториална дирекция "Митница" в Бургас. Извършените от Мирослав Беляшки действия в район на друга териториална митническа структура, без предварителна координация и без да му е поставена такава задача е дисциплинарно нарушение. Заявената от Беляшки цел - да съдейства на представител на Турското консулство под формата на дипломатическо сътрудничество, се явява извън правомощията и задълженията му по служба, пише в решението си административният съд. Пътуването до граничния пункт при специален режим на движение (светлинен и звуков), без да е била налице неотложна нужда, отново е квалифицирано като нарушение.

Съдът пусна под домашен арест бившия шеф на Пловдивската митница

В мотивите за уволнението му е посочено още, че с действията си Беляшки е уронил престижа на администрацията и е довел до загубата на обществено доверие в държавната институция, доказателство за което е бурният отзвук в електронните и печатни издания за ареста и мярката за неотклонение на Беляшки.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Мирослав Беляшки Митници
