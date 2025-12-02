ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

К ремъл подготвя почвата, за да остави зад кулисите и извън публичния дебат резултатите от новия кръг руско-американски контакти на 2 декември – срещата между Владимир Путин и Стив Уиткоф в Москва. Вероятно целта на РФ е да скрие факта, че Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение, върху което са работили САЩ и Украйна, предполага Институтът за изучаване на войната. Анализаторите от ISW обръщат внимание на изявлението на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви, че Русия не възнамерява да води преговори "в режим на мегафон“ или "чрез медиите“ — коментирайки въпросите относно точките от версията на мирния план, разработен от САЩ и Украйна. Според Песков, Кремъл ще публикува видеозапис от началото на срещата между Путин и Уиткоф на 2 декември, но за каквито и да било публични изявления след нея "е още рано да се говори“, заявява говорителят на Кремъл.

Освен това, първият заместник председател на комисията по международни въпроси на Държавната дума на Русия Алексей Чепа заяви на 1 декември, че в Москва биха искали делегацията на САЩ да "потвърди принципността на позициите“, които САЩ и Русия са постигнали по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г. — въпреки че тогава не е било въпрос за никакви публични споразумения, както припомнят от ISW.

ISW припомня, че представители на Кремъл и руския военен елит последователно отхвърлят както първоначалния 28-точков мирен план, така и последващите му актуализирани версии, откакто планът бе обявен за първи път в средата на ноември 2025 г. Москва ясно заяви, че тези планове не отчитат всички максималистични военни искания на Русия. В същото време Кремъл използва липсата на яснота относно срещата на върха в Аляска, за да прикрие факта, че именно Москва, а не Киев, възпрепятства преговорния процес, като се придържа към първоначалните си военни искания.

Анализаторите от Института за изследване на войната прогнозират, че Кремъл вероятно ще се опита да повтори този подход и по отношение на предстоящата среща между Уиткоф и Путин на 2 декември. Всъщност Москва вече подготвя условия, за да скрие подробностите от преговорите от обществеността – вероятно защото Русия ще отхвърли условията на плана. Затова Кремъл вероятно се стреми да избегне Русия да бъде възприемана като пречка за прекратяване на войната срещу Украйна, особено ако Москва директно отхвърли мирното споразумение, подчертават от ISW. Там също припомнят, че Русия вече е отхвърлила няколко предложени от САЩ споразумения за прекратяване на огъня, с които Украйна предварително се е съгласила.

Срещата между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се състои във вторник, 2 декември. Според Дмитрий Песков, Путин и Уиткоф ще се срещнат през втората половина на деня.

В навечерието на визитата на Уиткоф Кремъл съобщи, че на 30 ноември Путин е посетил един от командните пунктове на руските войски, където началникът на Генералния щаб на Руската федерация Валерий Герасимов е докладвал на руския президент за предполагаемото превземане на Покровск и Волчанск, градове в Донецка и Харковска област. В същото време нито ISW, нито DeepState потвърждават тази информация.

Както отбелязва председателят на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко, през следващите седмици "руснаците ще правят много опити да засилят натиска на фронта, придружавайки това с гръмки информационни изявления".

"Всичко това се прави изключително за западната аудитория и за повишаване на важността в дипломацията. Към момента част от Волчанск е под контрола на Силите за отбрана на Украйна, а врагът не е превзел Купянск, но лъже за това. Тежките сражения на фронта продължават, врагът хвърля много сили“, подчертава Коваленко.