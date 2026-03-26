„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

26 март 2026, 11:54
Е дин от най-старите и смъртоносни убийци на човечеството се завръща в наши дни. Става въпрос за туберкулозата – болестта, известна в миналото като „бялата чума“, а в българската история и литература останала с печалното име „жълтата гостенка“.

(Във видеото: Как са лекували туберкулоза през 19 век в Америка)

Тя си върна титлата на най-смъртоносната инфекциозна болест в света през 2023 г., след като за кратко беше изпреварена от COVID-19 през първите три години на пандемията.

И САЩ не са имунизирани. Въпреки че страната все още има един от най-ниските нива в световен мащаб, случаите растат стабилно от 2020 г. насам – обръщайки тенденцията на спад за последните три десетилетия.

Само тази седмица мъжът, обвинен в убийството на 18-годишната студентка от университета „Лойола“ Шеридан Горман, не се яви на съдебно изслушване, защото се лекува от туберкулоза.

Предварителните данни от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) показват, че през 2025 г. в страната са докладвани 10 260 случая на туберкулоза, включително стряскащите 967 случая само в Ню Йорк.

Но реалният брой може да бъде още по-висок. Симптомите на туберкулозата често се бъркат с по-чести заболявания като грип или респираторно-синцитиален вирус (RSV), което означава, че случаите могат да бъдат пропуснати или лечението да бъде забавено.

Експертите по обществено здраве казват, че това е проблем само по себе си. Колкото по-дълго туберкулозата остане недиагностицирана, толкова повече може да се разпространява и толкова по-висок е рискът бактерията, която я причинява, да развие антибиотична резистентност към лекарствата, което я прави по-трудна за лечение.

Добрата новина: туберкулозата е предотвратима и с правилно лечение много хора се излекуват. Ето какво трябва да знаете за болестта, която тихо се завръща в Америка.

Какво е туберкулоза?

Известна още като „охтика“, туберкулозата е инфекциозно заболяване, което обикновено атакува белите дробове, но може да се разпространи и в други части на тялото, включително бъбреците, гръбначния стълб и мозъка.

Причинява се от бактерии, които се движат по въздуха. Когато някой с туберкулоза кашля, киха, говори или пее, той отделя малки, пълни с микроби капчици, които другите могат да вдишат.

Но не всеки, който се зарази с туберкулоза, се разболява или може да я предаде на други.

Има две основни състояния, свързани с болестта. Първото е активна туберкулоза, която причинява симптоми и може да се разпространява от човек на човек. Ако не се лекува, човек с активна туберкулоза на белите дробове може да зарази средно между 10 и 15 души всяка година, особено тези, с които е в близък контакт.

Второто е латентна туберкулоза. При тази форма бактериите са в латентно (спящо) състояние в тялото, което означава, че човекът няма симптоми и не може да разпространява инфекцията.

Латентната туберкулоза обаче не винаги е безвредна. Ако имунната система отслабне и вече не може да държи бактериите под контрол, инфекцията може да стане активна – прогресия, която се случва в около 5% до 10% от случаите.

В САЩ CDC изчислява, че до 13 милиона души живеят с латентна туберкулоза. Всъщност повече от 80% от случаите в цялата страна са резултат от дългогодишни, нелекувани латентни инфекции, станали активни.

Какви са симптомите на активната туберкулоза?

Симптомите на активната туберкулоза варират в зависимост от това къде растат бактериите в тялото. Някои са общи, като повишена температура, втрисане, нощно изпотяване, загуба на тегло, умора, слабост и загуба на апетит.

Когато туберкулозата засяга белите дробове – най-честата форма – симптомите обикновено се развиват постепенно и се влошават с времето. Те могат да включват упорита кашлица, болка в гърдите и изкашляне на кръв или храчки.

Извън белите дробове признаците могат да варират значително. Например туберкулозата в лимфните възли може да причини твърд червен или лилав оток под кожата. Ако засяга бъбреците, може да доведе до кръв в урината.

Туберкулозата в мозъка може да предизвика главоболие или объркване, докато туберкулозата в гръбначния стълб може да причини болки в гърба. Когато засяга ларинкса, тя може да доведе до пресипналост. По-възрастните хора, малките деца и хората с отслабена имунна система са изложени на най-висок риск от тежко боледуване.

Как се лекува туберкулозата?

Както активната, така и латентната туберкулоза могат да се лекуват с антибиотици, но лечението е по-дълго и по-сложно от това при повечето обикновени инфекции. Пациентите обикновено се нуждаят от коктейл от лекарства в продължение на поне шест до девет месеца, за да изчистят напълно бактериите.

„За съжаление, голямата продължителност на тези режими увеличава риска от значителни странични ефекти“, казва д-р Кота Сайто, асистент по медицина в Weill Cornell Medicine. Той добавя, че хората с активна туберкулоза често започват да се чувстват по-добре дълго преди да са излекувани и може да започнат да се чувстват по-зле от страничните ефекти, отколкото от самата болест.

Според Сайто и в двата случая „това затруднява хората да завършат курса си на лечение, което увеличава шансовете за неуспех на лечението и потенциала за антибиотична резистентност“. В САЩ 589 случая на туберкулоза са били резистентни към поне едно основно лекарство през 2023 г.

Смъртоносна ли е туберкулозата?

Може да бъде. В световен мащаб около половината от хората с нелекувана активна туберкулоза умират от болестта.

„Без лечение тя унищожава белите ви дробове и вие просто гаснете“, казва д-р Мишел Барън, медицински директор по превенция на инфекциите в UCHealth.

„Тя произвежда химикали в тялото ви, които потискат апетита ви. Спирате да ядете и тялото ви спира да функционира“, обяснява тя.

По света туберкулозата убива около 1,6 милиона души всяка година. Това е повече от ХИВ/СПИН и маларията взети заедно.

Можете ли да предотвратите туберкулозата?

Да – но достъпът до ваксина зависи от това къде живеете. Ваксината БЦЖ (Bacille Calmette-Guérin) се прилага на кърмачета и малки деца от 1921 г. насам, за да ги предпази от тежки форми на туберкулоза.

В САЩ обаче тя не се използва рутинно. Тя е по-често срещана в части от света, където туберкулозата остава широко разпространена, включително региони на Африка, Азия, Латинска Америка и Източна Европа.

Въпреки това туберкулозата остава проблем и в САЩ. „Няма страна в света, която да е елиминирала туберкулозата или да е свободна от нея“, казва д-р Лучика Дитиу, изпълнителен директор на партньорството Stop TB и допълва: „Докато дишаме, всички сме изложени на риск“.

Най-добрата защита е ранното откриване. Идентифицирането и лечението на латентната туберкулоза може да я спре да стане активна и заразна. Това означава да посетите лекар, ако имате симптоми, или да се тествате, ако сте в група с висок риск.

Източник: The Post    
