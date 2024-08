Директорът на МААЕ ще направи оценка на ситуацията около Запорожката АЕЦ

Г енералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси ще пътува до Украйна следващата седмица, за да проведе разговори на високо равнище и да направи оценка на ситуацията около Запорожката атомна централа, предаде Ройтерс, като се позовава на МААЕ.

Същевременно в писмо до МААЕ украинското правителство е информирало, че страната е трябвало временно да спре четири реактора заради руските въздушни удари, предаде ДПА. Международната агенция за атомна енергия публикува писмото, както е било поискано от Украйна, но още не е коментирала темата, отбелязва ДПА.

МААЕ: Безопасността на Запорожката АЕЦ се влошава

По време на интензивната руска въздушна атака в понеделник реактори 1,3 и 4 на АЕЦ Ровно е трябвало да бъдат изключени от системата, като това е било направено сутринта. Заради колебания в мрежата, следобед е бил изключен още един реактор на централата.

Руската федерация продължава целенасочено да атакува енергийната инфраструктура на Украйна, стремейки се да наруши работата на атомните централи в страната, които осигуряват по-голямата част от необходимата на Украйна електроенергия, се посочва в писмото на украинското правителство.

