МААЕ: Безопасността на Запорожката АЕЦ се влошава

С поред генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси безопасността на Запорожката АЕЦ в Източна Украйна се влошава, след като по-рано днес пътят за достъп до периметъра бе поразен при атака с дрон, предаде Ройтерс.

Руското ръководство на атомна електроцентрала заяви, че украински дрон е хвърлил взривен заряд върху път, използван от персонала.

"В 07:00 ч. (московско време) безпилотен самолет на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) хвърли експлозив на пътя, който минава покрай енергийните блокове от външната страна на периметъра. Този път постоянно се използва от персонала. Никой не е пострадал, но за пореден път е създадена пряка заплаха за безопасността на персонала и централата", се казва в изявление, публикувано на официалния канал в "Телеграм" на атомната електроцентрала.

📢 BREAKING ☢️: International Atomic Energy Agency warns of a deteriorating situation at the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine due to a drone strike on the road in the next proximity of the plant.



