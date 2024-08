Пожар в АЕЦ "Запорожие", радиационните показатели са нормални

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили са запалили огън на територията на окупираната Запорожка ядрена централа, предадоха Ройтерс и Укринформ. Централата, която се намира в град Енергодар в Запорожката област е окупирана от руските сили. Зеленски добави, че пожарът може да се види от контролираната от Киев територията.

В изявление в приложението Telegram президентът каза, че радиационните показатели са нормални.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J