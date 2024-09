„Диктатор на високи токчета“: Меган Маркъл ужасява служителите си

П ринц Хари и Меган Маркъл са в центъра на вниманието, откакто затвориха вратата на кралския живот през 2020 г.

Наскоро се появиха нови твърдения, че херцогинята на Съсекс ужасява служителите си, като някои дори я наричат „диктатор на високи токчета“.

„Всички се страхуват от Меган...Тя омаловажава хората, не приема съвети“, заяви източник, близък до двойката, пред The Hollywood Reporter.

Той твърди още, че и Хари, и Маркъл „вземат лоши решения“, тъй като често променят мнението си. „Хари е много, много чаровен човек - без никакво излъчване - но до голяма степен е послушник. А тя е просто ужасна“, добави източникът.

Друг източник пък заяви, че Маркъл „марширува като диктатор на високи токчета“, като добави, че е докарала до сълзи възрастни мъже.

„Тя е абсолютно безмилостна... Ходи наоколо като диктатор на високи токчета и издава заповеди. Виждал съм я да разплаква възрастни мъже“, добавя човекът.

През годините двойката е била свидетел на голямо текучество на персонала, като през 2021 г. напуснаха главният помощник и личният секретар на Маркъл. Миналия месец началникът на персонала им напусна работа само след три месеца на служба.

Това обаче не е първият път, в който Маркъл е критикувана за поведението си към техните служители.

През 2018 г. Бъкингамският дворец я разследва за отношението ѝ към двама кралски помощници, което по-рано беше определено като „хулиганско поведение“. Въпреки че не бяха оповестени никакви констатации, тя нарече твърденията „изчислена клеветническа кампания“.

