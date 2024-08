"Просто не исках повече да съм жива": Меган Маркъл проговори за разкритията за психичното си здраве

Х ерцогинята на Съсекс заяви, че се радва, че е проговорила за психичното си здраве и ще "понесе удара" за това, ако думите ѝ помогнат за спасяването на живота на други хора, предаде Sky News.

Преди три години Меган откровено коментира, че се бори с психичното си здраве в разгара на кризата си с кралското семейство.

Сега, размишлявайки върху решението си да говори открито, тя заяви: "Мисля, че когато си преживял някаква болка или травма, вярвам, че част от нашето изцеление, със сигурност част от моето, е да можем да бъдем наистина открити за това.”

Тя заяви пред американския новинарски канал CBS: " Никога не бих искала някой друг да прави планове за самоубийство.”

"Хари и Меган, опитайте се да не дишате прекалено много тази вечер"

"Ще приема удара"

През 2021 г. Меган сподели пред Опра Уинфри, че е обмисляла да отнеме живота си.

С принц Хари до себе си херцогинята каза на Уинфри: "Просто не исках повече да съм жива".

Новото интервю на двойката е за популяризиране на новия им филантропски проект The Parents' Network. Безплатната услуга за взаимопомощ в САЩ, Обединеното кралство и Канада и има за цел да окаже подкрепа на родители, чиито деца са пострадали от негативните ефекти на социалните медии. Проектът ще предлага "решаваща подкрепа" на родители, чиито деца са се сблъскали с "почти фатални увреждания" или "се справят с постоянни трудности в областта на психичното здраве" след използването на социалните медии - както и на тези, които са преживели загуба на дете, се казва в съобщение за пресата, в което се обявява инициативата.

Семейството също така разкри пред CBS как това, че имат две собствени деца, ги е накарало да се замислят повече за онлайн безопасността.

"Децата ни са малки, те са на три и пет години. Те са невероятни, а всичко, което искаш да направиш като родител, е да ги защитиш. И така, тъй като виждаме какво се случва в онлайн пространството, знаем, че там има много работа за вършене, и просто сме щастливи, че можем да бъдем част от промяната за добро", каза херцогинята.

