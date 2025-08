Силно земетресение разлюля руските Курилски острови и събуди спящ от 600 години вулкан

Ц унами вълни са възможни в три района на Камчатка в руския Далечен изток, съобщи в неделя Министерството на извънредните ситуации на страната, след като земетресение с магнитуд 7.0 удари близките Курилски острови, предаде Reuters.

„Очакваната височина на вълните е ниска, но все пак трябва да се отдалечите от брега“, съобщи министерството в приложението Telegram след последната сеизмична активност в района.

