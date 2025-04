Здравословното състояние на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро се влошава

З дравето на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро се е влошило след последната му операция, съобщава неговият медицински екип. В момента той е настанен в интензивното отделение на болница DF Star в Бразилия, където ще премине поредица от нови прегледи, след установяване на признаци на "клинично влошаване", гласи изявление, публикувано в четвъртък сутринта в X акаунта на Болсонарo, пише CNN.

Признаци за усложнения

Медицинският екип уточнява, че сред тези признаци са "повишено кръвно налягане и влошаване на чернодробните лабораторни тестове". Последната му операция е свързана с продължаващите чревни усложнения, които Болсонаро изпитва след нападението с нож през 2018 година.

През януари 2019 г. Болсонаро претърпя операция за отстраняване на колостомна торбичка, поставена след инцидента. През 2022 г. бившият държавен глава беше диагностициран с чревно запушване, а през 2023 г. бе приет в болница във Флорида заради коремен дискомфорт.

