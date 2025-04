Оперираха бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

В ъзстановяването на Жаир Болсонаро ще отнеме доста време, заявиха днес лекарите, след като бившият бразилски президент бе подложен на 12-часова операция на коремната област, предаде Франс прес.

Той ще трябва да остане в болницата "най-малко две седмици", казаха медиците.

Brazil's ex-president Jair Bolsonaro underwent a successful intestinal surgery in Brasilia on Sunday, his wife says https://t.co/e9kbJsqGYn pic.twitter.com/d3Zs1DUe9y

Седемдесетгодишният Болсонаро остава в интензивното отделение.

Той има проблеми с коремната област, след като бе прободен с нож по време на предизборната си кампания през 2018 година.

Brazil's former President Jair Bolsonaro underwent intestinal surgery after being hospitalized with "unbearable" abdominal pain linked to a knife attack during his 2018 presidential campaign. https://t.co/AdhdaHII0B