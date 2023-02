Десетдневно бебе беше извадено живо от руините в Турция (ВИДЕО)

Д есетдневно бебенце беше извадено живо в окръг Хатай от руините от земетресението, съобщи турската частна телевизия НТВ.

Малкият Яъз Улаш беше спасен в град Самандаг заедно с майка си и двамата са откарани в болница.

Близо 22 000 станаха жертвите в Турция и Сирия, надеждите за оцелели намаляват

A 10-days-old Yagiz Baby was taken out of the wreckage with her mother in Hatay Samandag, 90 hours after the earthquake.#HelpTürkiyeAndSyria #PrayForTürkiyeAndSyria pic.twitter.com/u7Gi0j0lHu