Върховният съд на САЩ спира депортацията на венецуелци

В ърховният съд на САЩ преустанови с временна заповед депортирането на хиляди венецуелци, предаде ДПА.

Двама от общо деветима съдии изразиха несъгласие с решението, с което депортациите се преустановяват до второ нареждане на съда.

Американският съюз за граждански свободи (АСГС) подаде спешна молба до съда вчера за спиране на предстоящите депортации от Тексас. Според информация в медиите венецуелците е трябвало да бъдат изпратени със самолет в Салвадор, Централна Америка. Те са били обвинени в това, че са част от престъпната организация "Трен де Арагуа". Според АСГС съдебният процес срещу тях е бил несправедлив.

"Трен де Арагуа" е жестока венецуелска престъпна банда, занимаваща се с трафик на хора, наркотици и изнудване, и е включена в списъка на чуждестранните терористични организации на САЩ.

The US Supreme Court has ordered a temporary halt on the deportation of two Venezuelan men using the antique wartime law invoked previously by the Trump administration to send hundreds of people to El Salvador https://t.co/SiOQxefawb pic.twitter.com/h2CqQHc3in