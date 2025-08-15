Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Т оварна влакова композиция с повече от 30 вагона се е преобърнала край симеоновградското село Пясъчево рано тази сутрин, по първоначална информация към 5:30 часа. В момента пожарът е овладян, няма пострадали, каза за БТА кметът на Симеоновград Милена Рангелова, която е била на мястото на инцидента.

„Благодарна съм, че няма жертви, но ситуацията е била доста тежка рано тази сутрин. Местните хора са чули гърмежи от взривовете на цистерните, това много ти е притеснило и ги е извадило от домовете им навън“, каза Рангелова.

Тя потвърди, че инцидентът е станал в непосредствена близост до селото и това е създало реална опасност за хората от населеното място, но не се е наложило евакуацията им.

Причините за преобръщането на вагоните се изясняват. На място има полиция, екипи на пожарната и на гражданска защита, както и на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. При инцидента няма странични подпалвания, тъй като той е станал в район с ожъната нива, каза още кметът.

За да окажат при необходимост съдействие на екипите, край релсите остават заместник-кметът на Симеоновград Живко Чакъров и Тони Каранейчев от местното звено в на гражданска защита, допълни Милена Рангелова..

Главен комисар Александър Джаров пътува към мястото на инцидента. Той увери, че няма опасност за населените места.

