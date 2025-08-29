България

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон

29 август 2025, 10:00
Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора
Източник: БТА

П ървият вагон на бързия влак Бургас - София дерайлира при излизане от жп гара Калитиново в петък сутринта. Композицията не се е обърнала.

Пострадали пътници няма, съобщават от Министерството на транспорта.

Инцидентът е станал на около 300-400 метра след село Калитиново в посока Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен в 09:16 часа.

Влакът се е движил от Бургас към София. Той е дерайлирал след края на село Калитиново, а на мястото своевременно са изпратени екипи на пожарна, полиция и Спешна помощ, както и инспектори от Районната железопътна инспекция - Пловдив, предаде NOVA.

Движението на влаковете по линията София - Бургас в отсечката към момента е преустановено. За пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт. 

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева, NOVA    
