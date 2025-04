Делото за сигурността на принц Хари отново в съда: Всичко, което трябва да знаете

Х ерцогът на Съсекс продължава съдебната си битка срещу решението на британското Министерство на вътрешните работи от 2020 г., с което беше прекратена публично финансираната му полицейска охрана във Великобритания. Днес Апелативният съд започва изслушване по случая, свързан със сигурността на принц Хари.

Херцогът обжалва решението, с което беше отхвърлен неговият иск срещу нивото на полицейска защита, предоставяно му на територията на Обединеното кралство. Делото ще бъде разгледано от тричленен съдийски състав във вторник и сряда. Спорът датира от 2020 г. и е част от няколко знакови съдебни процеса, които Хари заведе пред Върховния съд през последните години.

За какво е спорът?

До март 2020 г., когато се оттегли от официалните си кралски задължения и се премести със съпругата си Меган в САЩ, принц Хари ползваше пълна, публично финансирана охрана.

След преместването му, Изпълнителният комитет за защита на кралски особи и обществени фигури (Ravec), който действа от името на Министерството на вътрешните работи, реши, че Хари вече няма да получава същото ниво на защита. Според него обаче, частният му охранителен екип в САЩ няма достъп до класифицирана разузнавателна информация от Обединеното кралство, необходима за гарантиране на безопасността на съпругата и децата му.

Затова Хари настоява да му бъде възстановено предишното ниво на охрана при посещенията му във Великобритания, като предлага сам да покрива разходите за сигурността си, без това да натоварва данъкоплатците — особено след оттеглянето му от позицията на старши член на кралското семейство.

Адвокатът на херцога заяви в по-ранно изявление: „Обединеното кралство винаги ще бъде домът на принц Хари и страна, в която той иска съпругата и децата му да са в безопасност. Липсата на полицейска защита носи твърде голям личен риск. При липсата на такава защита принц Хари и семейството му не могат да се върнат в дома му.“

Той добави още: „Принц Хари е наследил риск за сигурността още при раждането си и той ще го съпътства цял живот. Остава шести в линията за наследяване на трона, участвал е в две военни мисии в Афганистан, а през последните години семейството му е било обект на добре документирани заплахи от неонацистки и екстремистки групи. Докато ролята му в институцията се е променила, неговият публичен профил като член на кралското семейство остава същият. Същото важи и за заплахите срещу него и семейството му.“

Какво се случи досега в съда?

Принц Хари подаде иск за съдебен преглед на решението на Министерството на вътрешните работи малко след като то беше взето. Първото изслушване във Върховния съд се състоя през февруари 2022 г.

По време на изслушването, Робърт Палмър QC — представител на Министерството на вътрешните работи — заяви, че предложението на херцога да финансира сам охраната си е „неуместно“, независимо от притесненията му относно сигурността.

В писмените си изявления Палмър подчерта: „Полицейска охрана не се предоставя на частна, самофинансирана основа и Ravec не взема решения относно предоставянето ѝ въз основа на възможността за частично или пълно заплащане.“

Той допълни, че Ravec все пак е признал херцога за лице със „специален статут“, при което полицията може да предоставя защита, в зависимост от причината за присъствието му във Великобритания и от функциите, които изпълнява.

„Подходът, основан на индивидуална оценка, позволява на Ravec да прилага гъвкава политика, съобразена с конкретните обстоятелства“, поясни адвокатът.

На 28 февруари 2024 г. пенсионираният съдия сър Питър Лейн се произнесе срещу принц Хари. Той реши, че решението за промяна на статута му на сигурност не е било нито незаконно, нито „ирационално“, нито пък е имало „процедурна несправедливост“.

„Дори да се приеме, че е имало процесуална несправедливост, съдът и в такъв случай не би могъл да предостави на ищеца [принц Хари] облекчение. Причината е, че дори при евентуална незаконност, е много вероятно изходът за ищеца да остане същият“, отбеляза съдията.

След решението говорител на Министерството на вътрешните работи заяви: „Доволни сме от решението на съда, което подкрепя позицията на правителството. Към момента не е уместно да коментираме повече.“

В отговор правният екип на принц Хари обяви, че възнамерява да обжалва: „Херцогът не търси преференциално отношение, а справедливо и законосъобразно прилагане на съществуващите правила на Ravec, така че да получи същото разглеждане като всеки друг, в съответствие с писмената политика на комитета. През февруари 2020 г. Ravec не приложи тази политика към херцога и го изключи от определен анализ на риска. Така нареченият ‘поръчков процес’, използван при неговия случай, не е адекватен заместител на този анализ. Херцогът на Съсекс се надява, че ще получи справедливост от Апелативния съд и няма да прави други коментари, докато делото е висящо.“

Апелативният съд приема да разгледа жалбата на принц Хари

През април 2024 г. на Хари беше отказано право да обжалва решението на Върховния съд, но му бе дадена възможност да подаде директна молба до Апелативния съд.

Той направи това, а през юни 2024 г. съдът се съгласи да разгледа жалбата, след като адвокатите на херцога подадоха пряко искане.

Съдия Дейвид Бийн, уважавайки жалбата, заяви, че „не без колебание“ е убеден, че искът на Хари има реални шансове за успех.

Двудневното изслушване е насрочено да започне във вторник сутринта.