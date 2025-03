Излъгал ли е принц Хари при влизането си в САЩ? Цензурираните документи повдигат въпроси

С илно редактираните съдебни документи, публикувани във вторник, не хвърлят нова светлина върху обстоятелствата, при които принц Хари е влязъл в Съединените щати, съобщават световните информационни агенции.

Документите бяха публикувани по настояване на консервативна група, която иска да се установи дали Хари е излъгал за употреба на наркотици в имиграционните си формуляри.

Делото е съсредоточено върху обстоятелствата, при които Хари, син на крал Чарлз Трети, е влязъл в САЩ, когато със съпругата си Меган Маркъл се преместиха в Южна Калифорния през 2020 г. Фондация „Херитидж“ заведе дело, след като Министерството на вътрешните работи до голяма степен отхвърли искането ѝ по Закона за свобода на информацията за предоставяне на досиетата на Хари. Принцът не е страна в съдебното дело.

Court documents offered few glimpses into Prince Harry's entrance to the U.S., as federal officials argued that the royal would suffer needless "harm" and "harassment" if detailed records were released https://t.co/lIBDjk5fkt

Фондация „Херитидж“ твърди, че има „силен обществен интерес“ да се знае дали Хари е получил специално отношение по време на процеса на кандидатстване, особено след като мемоарите му от 2023 г. „Резервният“ разкриха употреба на наркотици в миналото. Хари не се е съгласил досиетата му да бъдат публикувани, каза Шари Сузуки, служител, който обработва исканията по Закона за свобода на информацията за Министерството на вътрешните работи.

„Оповестяването на точния статут (на принц Хари) може да го подложи на предвидима вреда под формата на тормоз, както и на нежелани контакти от страна на медиите и други лица“, пише Джарод Пантър, който също отговаря за заявките по Закона за свобода на информацията.

Пантър пише, че фондация „Херитидж“ носи „тежестта да докаже, че общественият интерес от разкриването на информация надделява над личните интереси на дадено лице, свързани с неприкосновеността на личния му живот, и че разкриването на данните на лицето би довело до значителна обществена полза“.

Изявлението на Пантър до съда включва множество страници, които са изцяло зачернени.

Хари пише в мемоарите си, че е вземал кокаин няколко пъти, започвайки около 17-годишна възраст. Той признава също така, че е употребявал канабис и психеделични гъби.

The U.S. government released documents related to a court battle over Prince Harry's 2020 visa application on Tuesday but redacted large portions, saying it had a duty to protect his privacy and there was no evidence he received special treatment. https://t.co/tgaemgvUv2 pic.twitter.com/9TzWRapt8n