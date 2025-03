Замесиха принц Хари в спор за „расистки и сексистки тормоз“

П ринц Хари снощи обяви, че ще се оттегли от собствената си благотворителна организация след „немислим“ спор отвътре – и сега нейният председател отвърна със сензационни разкрития, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Sentebale, която херцогът на Съсекс съосновава с принц Сейсо от Лесото през 2006 г. в полза на африканските сираци, се посвещава на борбата с бедността и СПИН в Лесото и Ботсвана. Кралската особа пътува до Африка миналата година, за да подкрепи работата ѝ, а през декември с гордост присъства на събитие в Ню Йорк. Хари е съосновател на Sentebale в памет на покойната му майка принцеса Даяна.

Но вчера

Хари напусна организацията в знак на солидарност със своя съосновател и целия борд на попечителите,

след като „връзката между попечителите на благотворителната организация и председателя на борда се разпадна непоправимо, създавайки несъстоятелна ситуация“.

Софи Чандаука, роден в Зимбабве адвокат, беше назначена за председател на попечителите миналата година. Съобщава се, че попечителите са били дълбоко недоволни от решението и са искали тя да се оттегли, което я е накарало да заведе дело. Спорът изглежда произтича от решение да се премести операцията по набиране на средства в Африка и след това няколко ключови фигури се отдалечиха от организацията.

И сега, в ексклузивно изявление пред английското издание, д-р Чандаука твърди, че има „прикриване“ на благотворителната организация, съобщавайки за „слабо изпълнително управление, злоупотреба с власт, тормоз, обиди, женомразство и дискриминация срещу чернокожи жени“. Тя също така говори за „хора в този свят, които се държат така, сякаш са над закона и малтретират хората“. Д-р Чандаука избухна, че такива хора „след това играят ролята на жертвата и използват същата преса, която презират“.

Тя отправи залп от обвинения към колегите си: „За мен това не е суетен проект, от който мога да се оттегля, когато ми бъде потърсена отговорност. Аз съм африканка, която има привилегията на световно ниво на образование и кариера. Няма да бъда сплашена. Трябва да отстоявам нещо. Аз подкрепям тези други жени, които нямат начини и средства“.

Председателят каза още: „Избрах да се присъединя към Sentebale преди всичко като горда африканка, която разбира, че в духа на ubuntu: на когото е дадено много, много се очаква от него. Всичко, което правя в Sentebale, е в преследване на целостта на организацията, нейната мисия и младите хора, на които служим. Действията ми се ръководят от принципите на справедливост и равно третиране на всички, независимо от социалния статус или финансовите възможности.

Има хора на този свят, които се държат така, сякаш са над закона и малтретират хората, а след това играят толята на жертва и използват същата преса, която презират, за да навредят на хора, които имат смелостта да оспорят тяхното поведение.

Проницателните читатели ще се запитат: защо председателят на борда ще докладва своите попечители на благотворителната комисия? Защо Върховният съд на Англия и Уелс изобщо би приел молбата ѝ да разгледа въпроса, ако делото нямаше основание?

Е, защото под целия разказ на жертвата и измислици, които са били манифестирани в пресата, стои историята на една жена, която се осмели да надуе свирката. Имам една работа. Трябва да се съсредоточа върху набирането на средства за много важната работа на младите хора, които вдъхновяват невероятния екип в Sentebale, които правят жертви всеки ден във времена, когато геополитиката оказва сериозно влияние върху финансирането на работата за развитие в Африка.

Задължена съм на тези, които застанаха до мен и приеха спешния ми призив за помощ, за да можем да продължим мисията в Sentebale. Ще продължа да изпълнявам вярно ролята си на председател на борда и очаквам с нетърпение възможността да работя с други, които се интересуват от проблемите на здравето, богатството и устойчивостта на климата за младите хора в Африка“.

