Свят

Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп

Директорът по комуникациите на Белия дом каза, че Тръмп е дал "подходящ и недвусмислен отговор" на работника

14 януари 2026, 17:21
Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп
Източник: БТА

Р аботникът на Ford, на когото президентът Доналд Тръмп показва среден пръст след като го освирка, заяви, че няма "ни най-малко съжаление" за това, че е изправил президента пред отговорност.

Ти Джей Санд, 40-годишен служител в завод на Ford F-150 в Dearborn, Мичиган и член на местния съюз United Auto Workers Local 600, разказа пред The Washington Post, че именно той е извикал на Тръмп по време на обиколката му на завода. Санд добави пред изданието, че е бил временно отстранен от работа, докато тече разследване.

TMZ е публикувал видео, на което се вижда Тръмп в завода, докато човек извън кадър се чува да крещи "защитник на педофили" към него. На видеото президентът изглежда изговаря ругатня и след това вдига среден пръст към човека, който го освирква.

Директорът по комуникациите на Белия дом, Стивън Чънг, каза пред Newsweek, че Тръмп е дал "подходящ и недвусмислен отговор" на работника, когото нарече "луд".

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

  • Защо е важно

Администрацията на Тръмп беше критикувана за бавното и непълно публикуване на документи, свързани с Джефри Епстийн, покойният осъден педофил и богат финансист, известен с връзките си с някои от най-влиятелните хора в света, включително и с Тръмп.

Забавянето в разкриването на тези материали предизвика недоволство сред законодатели и жертвите на Епстийн, както и призиви за разследване и потенциални санкции срещу Министерството на правосъдието и неговото ръководство.

Тръмп, който е бил приятел с Епстийн в продължение на години преди техен конфликт, твърди, че не е знаел за престъпленията му. Той не е обвиняван в нарушения във връзка с Епстийн. Месеци наред президентът многократно описваше обществения интерес към случая като "демократична измама", преди да промени позицията си, след като мярката получи достатъчна подкрепа за приемане в Камарата на представителите, и подписа Закона за прозрачност на файловете на Епстийн.

  • Какво каза Санд

Санд каза пред The Washington Post, че конкретно е визирал начина, по който Тръмп е боравил със случая Епстийн.

"Не мисля, че съдбата често гледа към теб, а когато го прави, трябва да си готов да се възползваш от възможността", каза той. "И днес мисля, че го направих."

Санд изрази обаче загриженост за бъдещето на работата си и заяви, че вярва, че е бил "таргетиран за политическа отмъстителност", защото е "унижил Тръмп пред неговите приятели".

Той посочи, че се определя като политически независим и никога не е гласувал за Тръмп, но е подкрепял други републиканци.

Представител на Ford не даде подробности за дисциплинарните мерки, които Санд може да понесе.

Междувременно в GoFundMe беше създадена страница за Санд във вторник вечерта, която само за няколко часа събра над 130 000 долара дарения.

"Моля, помогнете ни да съберем средства за патриота Ти Джей Санд! Той беше отстранен от работа във Ford Automotive Company за това, че нарече президента Доналд Тръмп защитник на педофили!" пише Шон Уилямс, организатор на страницата.

"Нека се обединим, за да подкрепим Ти Джей Санд. Да накараме Тръмп да публикува файловете Епстийн."

  • Какво казват хората

Стивън Чънг, директор по комуникациите на Белия дом, заяви: "Луд крещеше безразборно ругатни в пълен гняв, а президентът даде подходящ и недвусмислен отговор."

Представител на Ford каза пред TMZ: "Днес имахме страхотно събитие и сме горди как нашите служители представиха Ford. Видяхме клипа, за който говорите. Една от нашите основни ценности е уважението."

Представителката на Демократическата партия Рашида Тлайб от Мичиган заяви пред Michigan Advance: "Ford каза, че не може да говори по въпроса, защото това е човешки ресурс. В миналото, когато президентът Барак Обама е влизал в завода и хора са казвали ужасни неща, те не са били уволнени."

"Една прекрасна тайна": Писмото на Тръмп до Епстийн

  • Какво предстои

Все още не е ясно колко дълго Санд ще остане отстранен или дали може да понесе допълнителни дисциплинарни мерки.

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Ти Джей Санд Работник на Ford Освиркване Среден пръст Файлове на Епстийн Защитник на педофили Отстраняване от работа GoFundMe Политическо отмъщение
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
