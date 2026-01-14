Свят

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен

Бронираната лимузина на президента на САЩ е практически неуязвима срещу всяка заплаха

14 януари 2026, 12:28
Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен
Източник: gettyimages

О ткрийте невероятното инженерно решение и технологията от военен клас, които правят бронираната лимузина на президента на САЩ практически неуязвима срещу всяка заплаха.

  • Какво отличава "Звярът" от обикновените бронирани коли?

Представете си следното: карате през враждебна зона и внезапно огън избухва от всички страни. Взривове разтърсват улицата. Химически агенти изпълват въздуха. Повечето превозни средства биха се сринали за секунди, но не и "Звярът". Официалната държавна кола на президента на САЩ не просто оцелява в тези сценарии, тя е специално проектирана да ги "предизвика".

През годините съм изучавал технологии за автомобилна защита и нищо не може да се сравни с инженерното чудо, което представлява "Звярът", пише Вивек Сингх за Motorclutch.

Това не е типичният брониран SUV с няколко допълнителни стоманени плочи. Говорим за мобилна крепост с тегло 9071.8474 кг, която комбинира защита от военен клас с модерни технологии. Въпросът не е дали "Звярът" може да бъде унищожен, а как Секретната служба успява да побере толкова защита в нещо, което все още изглежда като лимузина Cadillac.

Ето деветте шокиращи причини защо този автомобил е практически неуязвим:

  1. Уникално превъзходство над комерсиалните бронирани автомобили

За разлика от комерсиалните бронирани автомобили, които могат да се купят от специализирани компании, "Звярът" е уникален. Докато богатите хора могат да платят 300 000 долара за брониран Mercedes S-Class или BMW 7 Series, тези автомобили предлагат защита на ниво B4 или B6, което спира куршуми от пистолет и евентуално някои от карабина. "Звярът" оперира на съвсем друго ниво, по стандарти за президентска защита, които нямат цивилен еквивалент.

Разликата започва с платформата. Обикновените бронирани коли започват като серийни автомобили, върху които се монтира броня. "Звярът" започва като шаси на тежкотоварен GMC TopKick, същата основа, използвана за търговски камиони и аварийни превозни средства. Тази платформа може да понесе огромното тегло на истинската балистична защита. Когато видите "Звярът" да се движи по Pennsylvania Avenue, гледате средно-тежък камион, облечен в Cadillac, което е първата индикация, че този автомобил се управлява от съвсем различни правила.

  1. Броня по-дебела от банков трезор

Бронята на "Звярът" е осем инча дебела на критичните места. За сравнение, повечето банкови трезори имат стоманени врати с дебелина 3-4 инча. Лимузината е изработена като композитен "сандвич" от алуминий, титан, керамика и стомана, като всеки слой е предназначен да отблъсне различен тип заплаха.

Алуминиевият слой подпомага разпределението на теглото. Титанът осигурява изключителна здравина и устойчивост на топлина. Керамичните панели разрушават снарядите, разпръсквайки енергията им. Стоманеният слой служи като финален щит. Тази многостепенна защита позволява на "Звярът" да устои на бронебойни куршуми, които биха пробили обикновени бронирани автомобили.

  1. Врати с тегло колкото врата на Boeing 757

Всяка врата тежи около 340.1942775 кг, приблизително колкото пътническа врата на Boeing 757. Обичайна автомобилна врата тежи 22-31 паунда. Тези масивни врати функционират като банкови врати на панти, с многослойна конструкция, включваща балистично стъкло, броня и подсилващи греди.

Самите панти са инженерно чудо, те трябва да издържат огромното тегло и да позволяват гладко движение години наред. Хидравлични системи подпомагат затварянето на вратите и в спешни случаи могат да ги затворят за под две секунди. По време на инцидент през 2024 г., когато превозното средство на президента Байдън беше леко удареп, вратите на "Звярът" не са получили никакви повреди.

  1. Гуми run-flat и подсилени джанти

Гумите са Goodyear Regional RHS, използвани и при средни и тежки камиони, но са специално подсилени с кевлар и могат да продължат да функционират дори когато са напълно спукани. Вътрешна структура позволява на "Звярът" да се движи със скорости до 96.56064 км/ч до 80.4672км/ч с напълно издути гуми. Джантите също са подсилени и могат да понесат цялото тегло на автомобила без помощта на гумите.

  1. Херметична кабина с независим кислород

Кабината е напълно запечатана и защитена от химически и биологични заплахи. Вътре са разположени независими кислородни резервоари, които осигуряват дишане за седемте пътника за няколко часа, включително усъвършенствана филтрация на въздуха и автоматичен превключвател при опасност.

  1. Военни комуникационни системи

"Звярът" позволява на президента да поддържа сигурна връзка с военни командири, членове на кабинета и ключов персонал. Включва оборудване за авторизация на ядрено оръжие, защитено срещу електромагнитни импулси, с криптирани радиосистеми, сателитни връзки и устойчивост на смущения.

  1. Активни и пасивни контрамерки

Автомобилът носи системи за контрамерки, сълзотворен газ, генератори на димна завеса, разливи на масло, електрифицирани дръжки, нощно виждане и инфрачервени камери. В допълнение, в отделения се съхраняват защитни оръжия като пушки и ракети за екстремни ситуации.

  1. Медицински център на борда

В "Звярът" има специален хладилник с кръв, съвместима с тази на президента, както и медицински комплекти за първа помощ, травматологични комплекти и спешни лекарства. Лекарят на президента пътува в автомобила и може да използва оборудването за секунди.

  1. Дублирани автомобили и стратегия за отвличане

Секретната служба поддържа флотилия от поне две идентични коли с еднакви номера, което затруднява нападателите. Подкрепящите автомобили включват комуникационни камиони, хазмат единици и превозни средства за противодействие на дистанционни експлозиви.

  • Превантивна ефективност и бъдещи заплахи

"Звярът" е доказал своите способности в реални ситуации, включително атаки, протестни зони и инциденти с леки сблъсъци. В бъдеще се планира ново поколение "Звяр", което ще включва защита срещу дронове, кибератаки, електромагнитни импулси и автономни заплахи, вероятно с хибриден или електрически двигател.

  • Предимства и недостатъци:
  1. Предимства:
  • Безпрецедентна балистична и взривозащитa
  • Херметична кабина с независим кислород
  • Съвременни комуникационни системи
  • Дублирани превозни средства и резервни системи
  • Активни защитни контрамерки
  1. Недостатъци:
  • Изключително висок разход на гориво 
  • Огромно тегло и трудна маневреност
  • Висока цена от 1,5 милиона долара плюс поддръжка
  • Ограничена максимална скорост 
  • Необходимост от военни транспортни самолети за пренос
  • Заключение: Това е най-висшата крепост на колела

"Звярът" представлява връх в автомобилната защитна технология, съчетавайки броня, активни системи и тактическа издръжливост. Неговата мисия е еднозначна, да пази живота на президента. С развитието на заплахите технологията ще продължи да се усъвършенства, гарантирайки, че лидерът на свободния свят винаги разполага с най-напредналото защитно превозно средство.

Вижте повече в нашата галерия: Колата на президента на САЩ - най-висшата крепост на колела

Колата на президента на САЩ - най-висшата крепост на колела
15 снимки
Колата на президента на САЩ
Колата на президента на САЩ
Колата на президента на САЩ
Колата на президента на САЩ
Източник: Motorclutch    
Бронирана лимузина Президент на САЩ Звярът Военна технология Неуязвимост Автомобилна защита Секретна служба Броня Сигурност Контрамерки
