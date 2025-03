Дания: Значимо е, че Тръмп признава правото на самоопределение на Гренландия

М инистърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен заяви днес, че е значимо, че президентът на САЩ Доналд Тръмп признава правото на самоопределение на Гренландия, въпреки че потвърди интереса си да придобие острова в речта си пред Конгреса, предаде Ройтерс.

Тръмп снощи обрисува картина на просперитет и безопасност за народа на Гренландия – автономна територия на Кралство Дания, която той иска да присъедини към САЩ.

BREAKING:



🇺🇲🇩🇰 Trump announces that the US is going to annex and take Greenland from Denmark:



"I think we're gonna get it—one way or the other we're gonna get it." pic.twitter.com/X7Y1b1TiaM