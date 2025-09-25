Дания повиши нивото на кризисна готовност, потърсен е контакт с НАТО

Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

Тръмп иска разследване за „тройния саботаж“ на ООН след инциденти с ескалатор и телесуфлер

"Сериозна опасност": Случаите на "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, се увеличават в САЩ

Признаха Никола Саркози за виновен в заговор с Муамар Кадафи, влиза в затвора за 5 години

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Д атската национална полиция повиши нивото на кризисна готовност, а нейният национален оперативен щаб (NOST) ще работи денонощно.

Причината - нова вълна от неидентифицирани дронове, нарушили въздушното пространство през нощта.

NOST обикновено се свиква при големи инциденти в Дания, уточняват от BBC .

За последно беше активиран, когато няколко дрона прелетяха над летището в Копенхаген.

Шефът на полицията Торхилд Фогде заяви, че NOST ще засили сътрудничеството със службите за сигурност, както и с енергийния и транспортния сектор.

Ще бъде ли въпросът повдигнат пред НАТО?

Журналисти попитаха дали ситуацията ще бъде поставена пред НАТО по член 4, който предвижда сериозни консултации между страните членки.

Министърът на отбраната Труелс Лунд Поулсен каза, че правителството още не е взело окончателно решение, но вече е потърсило контакт с НАТО.

Дания ще се включи в разговорите за европейска „стена срещу дронове“

Големият въпрос пред Дания и други европейски държави, изправени пред хибридни атаки с дронове, е как да се защитят.

Дроновете са сравнително евтини за изстрелване, но скъпи за сваляне. По-рано този месец председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за изграждане на „стена срещу дронове“, за да се противодейства на вълната от руски безпилотни апарати.

Макар идеята да не е напълно ясна, ключово се смята ранното засичане и унищожаване на дроновете.

В петък Дания ще се включи във виртуална среща заедно с балтийските републики, Полша, Румъния и България, както и с Украйна. Макар Украйна да не е официална част от проекта, тя разполага с най-голям опит в свалянето на дронове.

Дроновете са били изстреляни „локално“

Министърът на отбраната уточни, че дроновете от последната нощ са били изстреляни „локално“.

По негови думи това се различава от предишните инциденти. Засега не е ясно точно откъде са били пуснати, но е сигурно, че „не са дошли от голямо разстояние“.

Няма доказателства за руска намеса

Министърът на отбраната заяви, че няма доказателства Русия да стои зад инцидента с дроновете.

Защо дроновете не бяха свалени?

Главнокомандващият въоръжените сили Майкъл Хюлдгаард обясни, че е направена оценка на риска и дроновете не са били свалени заради безопасността на населението.

Той добави, че армията извършва постоянни оценки на ситуацията.

Полицията разследва кой е изстрелял дроновете

Националният полицейски шеф Торхилд Фогде каза, че полицията ще трябва да извърши сериозна работа, за да проучи всеки от инцидентите.

Той увери, че ще се направи всичко възможно, за да се установи кой е изстрелял дроновете и каква е била целта.

Министърът призова Европа да подобри готовността си

Беше свикана среща на равнище ЕС, която ще се проведе в петък, за да се обсъди как да се подобри и укрепи подготовката срещу атаки с дронове.

В срещата ще участват Европейската комисия, няколко държави членки и министърът на отбраната на Украйна.

„Хибридна атака“ – работа на професионалист

Министърът на отбраната Труелс Лунд Поулсен заяви, че появата на дронове в толкова много места по едно и също време показва, че става дума за систематична операция, извършена професионално.

„Това е, което бих определил като хибридна атака с различни видове дронове“, каза той.

Той добави, че датските въоръжени сили имат капацитет да свалят дронове, но в момента няма пряка военна заплаха срещу Дания.

Тези заплахи ще останат

Министърът на правосъдието Петер Хумелгор заяви, че хибридните заплахи срещу страната са „тук, за да останат“.

Той допълни, че местните власти работят на пълни обороти, за да изяснят подробностите от последния инцидент, като не се изключва нито една версия.

Част от поредица инциденти

Министърът на правосъдието започна с думите, че е време „да се обединим“.

По думите му инцидентите от изминалата нощ са продължение на дълга поредица от ескалиращи случаи в Европа.

Сериозна ескалация на инцидентите в Дания

Все още е рано да се каже кой стои зад последните атаки с дронове, които нарушиха въздушния трафик над Ютландия.

Засегнати са няколко летища, включително летището в Олборг, разположено близо до военна база, както и базата в Скрюдструп, където са разположени част от изтребителите F-16 и F-35.

Инцидентът, който доведе до затваряне на летището в Копенхаген по-рано през седмицата, вече беше определен като „най-сериозната атака срещу критичната инфраструктура на Дания до момента“.

Последните събития обаче са още по-широкообхватни и предизвикват въпроси за противовъздушната отбрана на страната.

Русия отрече участие в случая в Копенхаген, но се засилват опасенията, че Дания е мишена на хибридна война.

Копенхаген също бе засегнат от дронове

Летище Копенхаген вече беше принудено да затвори по-рано тази седмица заради дронове във въздушното му пространство.

Според властите са били забелязани два до три големи дрона, което доведе до спиране на полетите за около четири часа.

Датската полиция не потвърди точния брой и тип дронове, но заяви, че вероятно са били управлявани от „способен оператор“, който е искал да демонстрира умения.

Премиерът Мете Фредериксен каза, че не може да се изключи руско участие.

Около 20 000 пътници бяха засегнати от затварянето на летището.

Какво знаем до момента