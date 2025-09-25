Дронове затвориха летище Олборг в Дания

Л етището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, се казва в публикация в Екс на услугата за следене на самолетни полети "Флайт Радар" (FlightRadar), цитирана от Ройтерс.
Aalborg Airport airspace shut down after drone sightings.
Flights diverted. Police + Armed Forces coordinating.
2nd major Danish airport closure this week.
Три полета за Олборг са отклонени към други летища, се допълва в съобщението.
Two days after similar incident in Copenhagen
Летището засега не е коментирало.