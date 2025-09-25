Джелял Свечля: Сърбия нарушава въздушното пространство на Косово с дронове

К осовският вътрешен министър в оставка Джелял Свечля каза, че Сърбия напоследък е нарушавала въздушното пространство на Косово, тъй като от време на време има неразрешено придвижване на дронове.

"Вижте, заплашвани сме постоянно от Сърбия. В последно време, вярвам, вече знаете, има неоторизирано движение или нарушаване на въздушното ни пространство от дронове, които от време на време обикалят или нарушават нашето въздушно пространство", заяви Свечля вчера в предаването "60 минути" на косовската телевизия „Кохавижън“ (КТВ / KTV).

Той допълни, че са регистрирани няколко случая на сръбски дронове над Косово, които косовските власти разследват в сътрудничество с мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) и други партньори.

Свечля заяви, че към момента няма причина за притеснение сред косовските граждани и добави, че когато има повече информация по въпроса, тя ще бъде публично оповестена.

На въпроса дали това движение на дронове е станало причина миналата седмица КейФОР да забранят полетите в зоната около Енергийната корпорация на Косово (KEK) от 1 септември, Свечля не даде директен отговор, но каза, че Косово предприема стъпки, за да защити критичната си инфраструктура.

Според косовския вътрешен министър в оставка военният парад, който Сърбия организира миналата седмица, "сам по себе си е заплаха срещу Република Косово, особено понеже повечето страни, които заобикалят Сърбия са членки на най-големия военен алианс НАТО, което означава, че Хърватия, Черна гора, Албания, но и България и други съседни страни не могат да бъдат уязвими от Сърбия".

"Потенциално има две страни, които Сърбия би могла да засегне, те са на първо място Босна и Херцеговина, която е изправена пред политическа несигурност, но и постоянно рискова ситуация, и Република Косово, която, въпреки че става по-силна всеки ден и постига успехи, отново е изправена пред тази стара хегемонистична политика на Сърбия", каза Свечля.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Вътрешният министър в оставка коментира също затварянето от косовските власти на определяните като "паралелни" от Прищина институции в Северно Косово, където живеят предимно косовски сърби.

В Косово има общини, публични компании и предприятия, детски градини, начални и средни училища и обществени университети, които се финансират пряко от правителството на Сърбия и които се намират в градовете и населените места, където живее сръбската общност. Според косовското законодателство тези институции са незаконни, а Прищина ги нарича "паралелни институции".

По думите на Свечля всички паралелни институции "из цялата Република Косово, освен тези в здравеопазването и образованието, вече са затворени". Той подчерта, че всички акции, които косовските власти са предприели в Северно Косово, са в координация с международната общност, въпреки че предизвикаха реакции.

Както САЩ, така и ЕС критикуваха редица действия на косовското правителство, свързани със Северно Косово. Това, което косовските власти наричат „разпростиране на суверенитета“ и върховенство на закона в цялата страна, често е наричано от ЕС и САЩ „едностранни и некоординирани действия“.

"Постоянно работим с приятелските си страни, за да може тези действия (по затваряне на паралелните институции) да бъдат наистина поздравени, приветствани, подкрепяни от нашите съюзници. (...) по същество никой не оправдава съществуването на тези паралелни институции. Целта им не е била да служат на гражданите. Основната цел на паралелните институции е била да подрият институциите в Република Косово, да нарушат суверенитета ѝ, а потенциално и териториалната ѝ цялост", каза Свечля.

Той говори и за участието на най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа", която се ползва с подкрепата на Белград, на местните избори в Косово на 12 октомври. Свечля заяви, че независимо от това кой е победителят в Северно Косово, избраният е длъжен да спазва законите в Косово.

"За нас е важно на всеки сантиметър от територията на Република Косово да царят ред и законност. И това е безкомпромисно", заяви още Свечля.