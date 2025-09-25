Свят

Джелял Свечля: Сърбия нарушава въздушното пространство на Косово с дронове

"Вижте, заплашвани сме постоянно от Сърбия. В последно време, вярвам, вече знаете, има неоторизирано движение или нарушаване на въздушното ни пространство от дронове, които от време на време обикалят или нарушават нашето въздушно пространство", заяви косовският вътрешен министър

25 септември 2025, 09:58
Джелял Свечля: Сърбия нарушава въздушното пространство на Косово с дронове
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

К осовският вътрешен министър в оставка Джелял Свечля каза, че Сърбия напоследък е нарушавала въздушното пространство на Косово, тъй като от време на време има неразрешено придвижване на дронове.

"Вижте, заплашвани сме постоянно от Сърбия. В последно време, вярвам, вече знаете, има неоторизирано движение или нарушаване на въздушното ни пространство от дронове, които от време на време обикалят или нарушават нашето въздушно пространство", заяви Свечля вчера в предаването "60 минути" на косовската телевизия „Кохавижън“ (КТВ / KTV).

Той допълни, че са регистрирани няколко случая на сръбски дронове над Косово, които косовските власти разследват в сътрудничество с мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) и други партньори.

Свечля заяви, че към момента няма причина за притеснение сред косовските граждани и добави, че когато има повече информация по въпроса, тя ще бъде публично оповестена.

На въпроса дали това движение на дронове е станало причина миналата седмица КейФОР да забранят полетите в зоната около Енергийната корпорация на Косово (KEK) от 1 септември, Свечля не даде директен отговор, но каза, че Косово предприема стъпки, за да защити критичната си инфраструктура.

Според косовския вътрешен министър в оставка военният парад, който Сърбия организира миналата седмица, "сам по себе си е заплаха срещу Република Косово, особено понеже повечето страни, които заобикалят Сърбия са членки на най-големия военен алианс НАТО, което означава, че Хърватия, Черна гора, Албания, но и България и други съседни страни не могат да бъдат уязвими от Сърбия".

"Потенциално има две страни, които Сърбия би могла да засегне, те са на първо място Босна и Херцеговина, която е изправена пред политическа несигурност, но и постоянно рискова ситуация, и Република Косово, която, въпреки че става по-силна всеки ден и постига успехи, отново е изправена пред тази стара хегемонистична политика на Сърбия", каза Свечля.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Вътрешният министър в оставка коментира също затварянето от косовските власти на определяните като "паралелни" от Прищина институции в Северно Косово, където живеят предимно косовски сърби.

В Косово има общини, публични компании и предприятия, детски градини, начални и средни училища и обществени университети, които се финансират пряко от правителството на Сърбия и които се намират в градовете и населените места, където живее сръбската общност. Според косовското законодателство тези институции са незаконни, а Прищина ги нарича "паралелни институции".

По думите на Свечля всички паралелни институции "из цялата Република Косово, освен тези в здравеопазването и образованието, вече са затворени". Той подчерта, че всички акции, които косовските власти са предприели в Северно Косово, са в координация с международната общност, въпреки че предизвикаха реакции.

Както САЩ, така и ЕС критикуваха редица действия на косовското правителство, свързани със Северно Косово. Това, което косовските власти наричат „разпростиране на суверенитета“ и върховенство на закона в цялата страна, често е наричано от ЕС и САЩ „едностранни и некоординирани действия“.

"Постоянно работим с приятелските си страни, за да може тези действия (по затваряне на паралелните институции) да бъдат наистина поздравени, приветствани, подкрепяни от нашите съюзници. (...) по същество никой не оправдава съществуването на тези паралелни институции. Целта им не е била да служат на гражданите. Основната цел на паралелните институции е била да подрият институциите в Република Косово, да нарушат суверенитета ѝ, а потенциално и териториалната ѝ цялост", каза Свечля.

Той говори и за участието на най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа", която се ползва с подкрепата на Белград, на местните избори в Косово на 12 октомври. Свечля заяви, че независимо от това кой е победителят в Северно Косово, избраният е длъжен да спазва законите в Косово.

"За нас е важно на всеки сантиметър от територията на Република Косово да царят ред и законност. И това е безкомпромисно", заяви още Свечля.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Косово Сърбия Дронове Въздушно пространство Джелял Свечля Паралелни институции Северно Косово НАТО Суверенитет на Косово Критична инфраструктура
Последвайте ни

По темата

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

pariteni.bg
Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 1 час

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

,

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Никола Саркози

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

.

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Шокиращи разкрития за изневярата по време на концерт на Coldplay

Edna.bg

Той е български принц, но избра хирургията: Кой е княз Мирко (СНИМКИ)

Edna.bg

Николай Киров: Имах среща с лидерите в отбора, трябват резултати

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Gong.bg

Нов случай на насилие и унижение между ученици

Nova.bg

След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)

Nova.bg