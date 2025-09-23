Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Л етището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради забелязани дронове в района му, предаде Reuters.

Drohnenalarm in Kopenhagen – Dänemarks größter Flughafen geschlossen https://t.co/lSNz8lD9qz pic.twitter.com/GDwF52E7sp — WELT (@welt) September 22, 2025

Заради летателните апарати се наложи спиране на излитането и на кацането на самолети там. Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.

31 самолета, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища, като засегнатите пътници са били около 20 000, обяви летищната управа.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви тази сутрин говорител на летището.

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген. По случая е започнало разследване.