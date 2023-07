"Да спрем с глупостите!": Призова Бил Клинтън в Северно Косово

Б ившият президент на САЩ Бил Клинтън, за когото се смята, че до голяма степен има основната заслуга за спирането на войната в Косово преди повече от двадесет години, каза на косовското правителство да прекрати действията си в северната част на страната, където живеят предимно сърби и през последните няколко месеца напрежението ескалира, предаде Ройтерс.

Северно Косово, дом на 50 000 етнически сърби, се сблъска наскоро с най-сериозната ескалация на напрежението, откакто Прищина обяви независимост от Сърбия през 2008 г. Насилието избухна в края на май, след като етнически албански кметове поеха постовете си след местни избори, в които участваха само 3,5 процента от избирателите, тъй като сърбите бойкотираха вота. Около 30 войници на мироопазващата мисия на НАТО в Косово КейФОР бяха ранени при сблъсъци с протестиращи сърби, от които около 50 пострадаха.

„Лесно е за албанците, когато са мнозинство, да се опитат да използват момента да отбележат точка. Но това, което наистина трябва да направим, е да спрем с глупостите“, каза Клинтън по време на церемония в Тирана, на която получи медал от албанския премиер Еди Рама.

