Циклонът "Мока" прерасна в ураган, приближава Бенгалския залив (ВИДЕО)

Ц иклонът "Мока" се засили до ураган от пета категория, приближавайки бреговете на Бангладеш и Мианма в Бенгалския залив, съобщи Американският център за предупреждение за тайфуни, цитиран от Франс прес.

Циклонът "Мока" се засилва в Бенгалския залив, ще удари най-големия бежански лагер в света

Циклонът е придружен от ветрове със скорост до 259 км/ч, което съответства на буря от най-високата, пета категория по скалата на Сафир-Симпсън, посочи в днешната си прогноза центърът.

We are watching a disaster unfold in real-time as near Category 5 Cyclone Mocha approaches landfall in Bangladesh/Mynamar, one of the most vulnerable places in the world to storm surge where hundreds of thousands of refugees are currently living in low-lying camps near the coast. pic.twitter.com/BcWpQUmpCU