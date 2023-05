Циклонът "Мока" се засилва в Бенгалския залив, ще удари най-големия бежански лагер в света

Т ропически циклон се засилва в Бенгалския залив и е напът да удари западен Мианмар и Кокс Базар в Бангладеш, където около 1 милион души живеят в крехки убежища в това, което мнозина смятат за най-големия бежански лагер в света.

Циклонът "Мока" е първият, който се формира в залива тази година и се очаква да се засили допълнително, преди да достигне сушата в неделя, вероятно в щата Ракхайн в западната част на Мианмар, близо до границата с Бангладеш.

Cyclone Mocha has formed in the Bay of Bengal.



Mocha is forecast to intensify and landfall in Myanmar. pic.twitter.com/MJCs2BRXR5 — CIRA (@CIRA_CSU) May 11, 2023

Според Съвместния център за предупреждение за тайфуни "Мока" се е засилил в петък до еквивалент на атлантически ураган от категория 1 и се движи на север с 11 километра в час. Ветровете на бурята може да достигнат връх от 220 км/ч – еквивалентно на атлантически ураган от категория 4 – точно преди да достигнат сушата в неделя сутринта, казва агенцията.

Индийският метеорологичен отдел е казал в петък, че "Мока" се е засилил до много силна циклонична буря и е предупредил рибарите и траулерите да не плават далеч в залива през следващите дни. Агенцията прогнозира, че голяма вълна до 2,5 метра вероятно ще наводни ниско разположени крайбрежни райони по пътя на циклона по време на достигането на сушата.

#WATCH | Odisha: "Cyclone Mocha has intensified further into a very severe cyclone storm over the South-East Bay of Bengal adjoining with central Bay of Bengal region. Now it is moving with a speed of 9km per hour towards north direction...": Umashankar Das, IMD Scientist,… pic.twitter.com/A9nYnSV9DK — ANI (@ANI) May 12, 2023

В Бангладеш това включва Кокс Базар, дом на членове на общността на рохингите, които нямат гражданство, защото са избягали от преследвания в Мианмар по време на военни репресии през 2017 г. Много от тях живеят в убежища от бамбук и брезент, разположени по хълмисти склонове, които са уязвими на силни ветрове, дъжд и свлачища. Съществуват опасения и за стотици бежанци рохинги, настанени в изолирано и застрашено от наводнения островно съоръжение в Бенгалския залив, наречено Бхасан Чар.

Преди "Мока" да е достигнал сушата, хуманитарните агенции засилват готовността си за извънредни ситуации и за реакция с местните и бежанските общности. Агенцията на ООН за бежанците в Бангладеш казва в публикация в Twitter, че „в ход са спешни приготовления в лагерите и на Бхасан Чар“ в координация с правителството и местните агенции за помощ. „В подготовката за циклони стотици бежански рохингски доброволци бяха обучени да идентифицират рисковете, да информират своите общности, да евакуират хора, когато е необходимо, и да реагират след бедствени удари“, каза ВКБООН в публикация в Twitter.

Cyclone Mocha has me very concerned. Everyone along the Bangladesh-Myanmar coast needs to be on alert. This is a near-worst case scenario for one of the most storm-surge flood vulnerable region in the world. I hate to say it but we’re looking at a potential mass casualty event. pic.twitter.com/8cN2v9v41Y — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 11, 2023

В съседен Мианмар жителите на крайбрежните райони на щата Ракхайн и района на Айяравади са започнали да евакуират домовете си и да търсят подслон преди очаквания удар на циклона, според местната независима медия Myanmar Now. Управляващата хунта в Мианмар е издала предупреждения за циклони и е започнала да предприема предпазни мерки, като подготовка на комисиите за управление на бедствия, за да реагира на потенциално бедствие, според държавната медия Global New Light of Myanmar.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (СООНКХВ) заявява в доклад за ситуацията, че има „сериозни опасения“ относно въздействието на бурята върху уязвимите и разселените общности. „Особено тревожна е ситуацията, пред която са изправени 232 100 души, които са разселени в Ракхайн. Много от лагерите и местата за вътрешно разселени лица в Ракхайн се намират в ниско разположени крайбрежни райони, податливи на бурни вълни“, каза СООНКХВ.

Съвместният център за предупреждение за тайфуни съобщава, че се очакват широко разпространени наводнения, свлачища и силни пориви на вятъра около района на сушата и във вътрешността на Мианмар.

Cyclone Mocha, a new storm forecast to be the strongest to hit Myanmar in more than a decade, is expected to make landfall near the Bangladesh border on Sunday, raising the prospect of a major humanitarian disaster. https://t.co/V0ryvHG6Re — The New York Times (@nytimes) May 12, 2023

Последният назован тропически циклон, който е достигнал сушата в Мианмар, е "Маарута" през април 2017 г. Въпреки че "Маарута" е еквивалент на тропическа буря на сушата, с максимални ветрове от 92 км/ч, той е донесъл проливни дъждове и е повредил близо 100 домове.

През октомври 2010 г. тропическият циклон "Гири" е последната буря, връхлетяла сушата с ураганни ветрове. Той е достигнал сушата като еквивалент на буря от висок клас от категория 4 с максимални ветрове от 250 км/ч. "Гири" е причинил над 150 жертви и приблизително 70% от град Кяукфю, в щата Ракхайн, е бил унищожен. Според ООН около 15 000 домове са били разрушени в щата по време на бурята.

Най-тежкото природно бедствие, ударило Мианмар, е циклонът "Наргис" през май 2008 г., който убил 140 000 души, засегнал сериозно 2,4 милиона и оставил 800 000 бездомни, съобщават хуманитарните агенции.