Циклонът „Габриел“ в Нова Зеландия взе жертви, хиляди са без ток

Ц иклонът Габриел, който връхлетя Нова Зеландия в началото на седмицата, е причинил смъртта на четирима души, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Нова Зеландия обяви извънредно положение

Тяло било открито на мястото, където пожарникар изчезнал при срутването на къща в района на Окланд -

най-многолюдния град в страната. Трима човека са загинали в друг район на Северния остров - Хокис бей.

Циклонът донесе проливни дъждове и бурни ветрове в нощта на понеделник срещу вторник.

As recovery efforts begin, here's a look at the aftermath of #CycloneGabrielle -- one of the most destructive weather events in recent New Zealand history.



Dr. Sam Dean of @NIWA_NZ: "It's certainly much worse than it would have been without #climate change." pic.twitter.com/dAKnM3mD0J