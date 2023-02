Нова Зеландия обяви извънредно положение

Н ова Зеландия обяви извънредно положение, след като силната тропическа буря "Габриел" помете пътища, наводни домове и остави десетки хиляди жители без ток.

Силни ветрове и проливни дъждове връхлетяха Северния остров на страната през нощта, което официалните власти нарекоха "безпрецедентно метеорологично събитие".

Габриел премина през южната част на Тихия океан, преди да се насочи към северното крайбрежие на Нова Зеландия в неделя.

Gabrielle “tropical cyclone” right off the coast of New Zealand north island. pic.twitter.com/sAZFbT6UwU

Тя донесе със себе си пориви на вятъра от 140 километра в час, изсипа върху жителите 20 сантиметра дъжд за 24 часа и разби крайбрежието с 11-метрови вълни.

Министър-председателят Крис Хипкинс заяви, че пълният мащаб на бедствието е станал ясен едва след като страната се е събудила във вторник, предава CNN.

"При събитие с размерите и мащабите, които видяхме през последните 24 часа, това, което трябва да направим, е да се уверим, че се справяме с най-неотложните нужди в цялата страна възможно най-бързо", каза той пред репортери.

Циклонът е второто значимо метеорологично явление, което засяга Окланд и горната част на Северния остров само за няколко седмици. Миналия месец Окланд и околните райони бяха засегнати от рекордни валежи, които предизвикаха наводнения и отнеха живота на четирима души.

Последното бедствие е третото извънредно положение в страната след земетресението в Крайстчърч през 2011 г. и пандемията от COVID-19 през 2020 г. То се дължи на метеорологична система край северната част на страната, която се движи на юг и изток покрай брега.

"В цялата страна са нанесени значителни щети."

FLASH: New Zealand has declared a National State of Emergency as Cyclone Gabrielle has caused widespread flooding, landslides, and ocean swells across the island. This is the third National Emergency in NZ's history (2011 earthquake and COVID-19 pandemic).pic.twitter.com/JmyxLitPiQ